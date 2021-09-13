/649926/ارتفاع-جماعي-لكافة-مؤشرات-البورصة-في-جلسة-منتصف-الأسبوع

شهدت البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا في جلسة اليوم الاثنين جلسة منتصف الاسبوع، حيث ارتفع المؤشر 30 بنسبة 0.33% وهي تقدر بـ37 نقطة ليصل إلي 11073 نقطة، وارتفع المؤشر 70 بنسبة 0.73% وهي تقدر بـ21 نقطة ليصل إلي 2866 نقطة، كما امتدت الارتفاعات للمؤشر 100 الأوسع نطاق حيث ارتفع بنسبة 0.68% وهي تقدر ب 26 نقطة ليصل إلي 3859 نقطة.

دوت الخليج يرصد اخر تعاملات البورصة اليوم الاثنين جلسات البورصة وشهدت البورصة قيم تداول تصل الي مليار جنيه، وقد مال العرب والأجانب والمؤسسات نحو الشراء، فيما مال المصريون والأفراد نحو البيع.

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