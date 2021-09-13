/649933/الرقابة-المالية-تحدد-قواعد-جديدة-لقيد-الشركات-العملاقة-تمهيدا-للطروحات

قالت حنان رمسيس، الخبيرة المصرفية، إن هيئة الرقابة المالية حددت قواعد جديدة لقيد الشركات العملاقة تمهيدا للطروحات العملاقة التي تساعد علي عمق وجاذبية الأسواق، وسط عدم وجود اعترض ولا أدني من جهد الجهات المعنية بالسوق.

مشاكل السوق

وأوضحت الخبيرة المصرفية، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" أن الشركات لم تعترض لكنها مشكلة أولويات، فبعد ما كان السوق ينفذ يوميا بما يتجاوز الـ3 مليار جنيه.

وشهدت البورصة المصرية زخما من الآليات التنشيطية التي تهدف إلي مواكبة التطوير التي طرأت علي الأسواق العربية والتي مكنتها من الحصول علي مكانة متقدمة واقتناص حصة من الاستثمارات الأجنبية من خلال ترقية أسهمها في الأسواق الناشئة والمؤشرات الدولية وشهدت الجلسة اليوم تطبيقا لجلسة مزايدة لمنع التلاعب وتحديد أسعار إغلاق واقعية، وعودة للعمل بالحدود السعرية 20% ارتفاع وانخفاض والذي كان معمول به قبل ثورة يناير ثم توقف العمل به كإجراء احترازي لمنع انخفاض الأسعار إبان الثورة.

جلسة منتصف الاسبوع اليوم

وشهدت البورصة ارتفاعا جماعيا في جلسة اليوم الاثنين جلسة منتصف الاسبوع، حيث ارتفع المؤشر 30 بنسبة 0.33% وهي تقدر بـ37 نقطة ليصل إلي 11073 نقطة، وارتفع المؤشر 70 بنسبة 0.73% وهي تقدر بـ21 نقطة ليصل إلي 2866 نقطة، كما امتدت الارتفاعات للمؤشر 100 الأوسع نطاق حيث ارتفع بنسبة 0.68% وهي تقدر ب 26 نقطة ليصل إلي 3859 نقطة.