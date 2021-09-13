/649914/تعاملات-بـ-9-ملايين--القبض-على-تاجرعملة--في-كفر-الشيخ

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، في إلقاء القبض على شخص بكفر الشيخ لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على شخص في كفر الشيخ

الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير واللواء محمد عبد الله مدير الادارة، قيام « شخص، مقيم بدائرة مركز شرطة قلين بمحافظة كفرالشيخ، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

القبض على المتهم

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، تمكن رجال الأمن في القبض عليه ، وبمواجهته جهات التحقيق، اعترفا بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أتضح أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (9,000,000) جنيه مصري، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

5 أبناء يعذبون والدتهم للحصول على الميراث

وفي سياق أخر كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات الخبر الذى تم تداوله على إحدى الصفحات الإخبارية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تحت عنوان 5 أبناء يعذبون والدتهم للحصول على الميرات يتضمن تضرر سيدة من أبنائها بمنطقة العمرانية بالجيزة بإجبارها على وضع بصمتها فى عقود بيع وشراء ممتلكاتها من المنزل.

بالفحص أتضح أنه تبلغ لرئيس قسم شرطة العمرانية بالجيزة لقسم شرطة العمرانية، سيدة مقيمة بدائرة القسم، مصابة بكدمات وجروح سطحية وسحجات بالجسم، بقيام أبنائها الخمسة جميعهم مقيمين بدائرة القسم، بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب محدثين إصابتها، وإكراهها على توقيع عقد بيع ممتلكاتها والاستيلاء على هاتفها المحمول.