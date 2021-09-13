«مش عايز يصرف على أولاده»..صفية في دعوى خلع أمام محكمة الأسرة المطرية .. فيديو

/649922/مش-عايز-يصرف-على-أولادهصفية-في-دعوى-خلع-أمام-محكمة-الأسرة-المطرية--فيديو

«مش عايز يصرف على أولاده».. بهذة الكلمات رفعت سيدة تدعى «صفية» 45 سنة، دعوى خلع ضد زوجها «سامح» 65 سنة، أمام محكمة الأسرة المطرية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية حكاية ربة منزل داخل محكمة الأسرة بالمطرية

متجوزة بقالي 24 سنة

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي 24 سنة،جواز صالونات، زوجي اكبر مني20 سنة، وعندي 3 أولاد، كان مصروفي كل يوم 20 جنية، زوجي موظف وبيقبض فلوس كتير، ومعاه عربية، ولادي لما كبروا وبقوا عايزين يتجوزوا طردني أنا وعيالي برة البيت، وقالي أصرفي أنتي عليهم مليش دعوة، وقالي: « اللي عايز يتجوزهم يخدوهم كدة من غير جهاز أنا مش هصرف حاجة دول مش عيالي، وقالي هخليكي متعلقة كدة ومفيش طلاق».

بشحت عشان أكل أولادي

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة:«طردني في الشارع بقيت بسرح أشحت أنا وعيالي وبقيت أشتغل في البيوت وأصرف عليهم عشان يكملوا تعليمهم وأجوزهم، لحد لما لاقيت شغل كويس وجوزت عيالي من شغلي في البيوت، ولسه عايزه أخد حقي منه وحق أولادي، ومش عارفة عشان هو معاه فلوس كتير، وبيقدر يعمل أي حاجة، أنا تعبت، أبني كان في ثانوية العامة العام ده، وجاب مجموع حلو اوي وعايز يدخل تجارة أنجليزي وأنا خلاص مش قادرة أصرف عليه تاني، راح عشان يطلب فلوس من أبوه، طرده وقالو أنت ولا أبني ولا أعرفك»أنا عايزة اخد حقي منه ومش عارفة وعماله أجري على المحاكم كل يوم».

وأختمت الزوجة لـ «دوت الخليج»: «لجأت الي محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده داخل محكمة المطرية».

وفي سياق اخر داخل محكمة الأسرة بمصر الجديدة.. «عايزني ألبس قصير».. بهذة الكلمات رفعت سيدة تدعى «نرمين» 23 سنة، دعوى خلع ضد زوجها «حسام» 29 سنة.

فستان بكوم

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي 5 شهور، زواج صالونات، أنا متدينة وكل لبسي محترم وفساتين بكم، وهو واخدني على كدة أني لبسي كله كدة، تم الزفاف بعد سنة من الخطوبة، اتفقنا قبل الزواج على الا يتدخل فى اختياراتي، وحريتي الشخصية ولبسي، جاء ميعاد عيد ميلادي صدقتيي وطلبت منه أن يأتي معي الحفلة».