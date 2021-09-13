الرئيس السيسي يلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالى بينيت"..اليوم

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دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي اليوم

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ من المنتظر أن يتناول التباحث حول عدد من الموضوعات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات، وكذلك سبل وجهود اعادة احياء عملية السلام، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

هذا وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:” لقد كانت سعادتي بالغة اليوم بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وبما دار في هذه الجلسة من نقاشات ثرية تثبت أننا نسير على الطريق الصحيح؛ طريق البناء والتعمير والحياة الكريمة لكل المواطنين التي هي صلب مفهومنا لحقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع الحقوق السياسية.

وتابع الرئيس السيسي:” إنها خطوة جديد تخطوها الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة، بترسيخ حقوق المواطنة وضمان المساواة بين أبناء الوطن في الحقوق والواجبات، وأختتم:” شكرا للجميع.. وتحيا مصر لكم وبكم”.

هذا وكان الرئيس السيسي قد شهد اليوم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال جلسة "حقوق الإنسان ..الحاضر والمستقبل".

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حديثه على أن الدولة المصرية من أول الدول التي ساهمت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك في عام ١٩٤٨، كما أنها تسعى بشكل جاد لمواصلة ما قامت ببدايته وتواصل ما بدأته.