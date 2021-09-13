حبيبة طارق العريان تحتفل بعيد ميلاده بعد زواج أصالة

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احتفلت نيكول سعفان عارضة الأزياء السورية من أصول أرمنية بعيد ميلاد حبيبها المخرج المصري طارق العريان وطليق المطرية السورية أصالة، وجاء هذا الاحتفال تزامنًا مع إعلان أصالة زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن.

دوت الخليج يرصد احتفال عارضة الأزياء نيكول سعفان بعيد ميلاد حبيبها طارق العريان، تزامنًا مع زواج أصالة.

نيكول سعفان تحتفل بعيد ميلاد طارق العريان

طرحت نيكول فيديو جديد عبر خاصية استوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهر فيه مراسم الاحتفال بعيد ميلاد العريان على أغنية «Happy birthday».

حقيقة انفصال نيكول سعفان عن طارق العريان

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن انفصال المخرج المصري ​طارق العريان​ عن حبيبته عارضة الأزياء ​نيكول سعفان​ التي تصغره بأكثر من 20 سنة بعد أشهر على بداية علاقتهما.

و اتضح أن هذه الأخبار بعيدة كل البعد عن الحقيقة إذ أن الانفصال لم يحدث والدليل على ذلك أن نيكول وطارق لا زالا يتابعان بعضهما على مواقع التواصل الاجتماعي أما غيابهما عن التقاط الصور مع بعضهما ليس الا احتراماً لمشاعر ولديه آدم وعلي من زوجته السابقة الفنانة أصالة خصوصاً بعد كل ما انتشر عنه في السابق على إثر طلاقه من الفنانة السورية إضافة إلى أنه كان مصاباً بفيروس كورونا ولم يكن يخرج من منزله.

زواج أصالة من الشاعر العراقي فائق حسن

مي الكويتية تعلن زواج أصالة وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان أعلنت زواج المطربة أصالة نصري من الشاعر العراقي حسن فايق، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وشاركت العيدان صورة تجمع أصالة بزوجها وأرفقتها بتعليق هنأتها فيه على الزواج، قائلة: "زواج الفنانه أصاله نصري من الشاعر العراقي فايق حسن مدير أعمال ماجد المهندس.. ألف مبروك الزواج".

أصالة تعلق على زواجها للمرة الرابعة

أعلنت المطربة السورية أصالة بشكل رسمي زواجها من الشاعر العراقي حسن فائق، مشيرة إلى أن علاقتهما مبنية على صداقة متينة، ومعربة عن حبها لشخصه الطيب، الذي يفهما بدون شرح أو تكلف.