جامعة "مي" اليابانية تطور لقاحًا ضد كورونا

كشفت جامعة "مي" بوسط اليابان، اليوم الإثنين، عن أنها تعكف على تطوير لقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في شكل بخاخ للأنف، مما يلغي الحاجة إلى الإبر على الإطلاق في المستقبل القريب.
تيتسويا نوزاكا
وقال البروفيسور تيتسويا نوزاكا من كلية الطب والدراسات العليا للسيطرة على الأمراض المعدية بالجامعة، في تصريح لصحفية "جابان توداي" اليابانية، إن اللقاح الجديد قيد التطوير يمكن استنشاقه من خلال فتحتي الأنف، ومنه سيتم إنتاج الأجسام المضادة المناسبة.
وأوضح أن هذا اللقاح، الذي تم البدء في تصنيعه منذ مارس 2020، يمكن تخزينه لمدة ستة أشهر على الأقل، معربا عن أمله في أن يتم استخدامه في اليابان كجرعة معززة.
10 مليارات ين ياباني
وأضاف أن إنتاج اللقاح سيتكلف حوالي 10 مليارات ين ياباني، معرباً عن أمله في أن يُستخدم قريبا داخل اليابان وفي جميع أنحاء العالم بأسرع وقت ممكن، خاصة في البلدان النامية.
دوت الخليج
يُشار إلى أن الحكومة اليابانية أعلنت يوم أمس الأحد أن أكثر من 50% من سكان البلاد تلقوا تطعيما كاملا ضد فيروس كورونا، منوهة إلى احتمال تخفيف القيود المفروضة لاحتواء الوباء في نوفمبر المقبل.
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