موعد مبارة برشلونه ضد بايرن ميونخ.. والقنوات الناقله

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ينتظر عشاق كرة القدم في جميع الأنحاء القمة المرتقبة بين فريقي يرشلونه وبايرن ميونخ ضمن منافسات دوري المجموعات لبطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقررأن يستضيف "ملعب الكامب نو" المواجهة المرتقبه والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعه من مساء غد بتوقيت القاهره.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ

تنقل شبكة بين سبورتس لقاء برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الالماني عبر قنواتها التاليه :

beIN Sports 1 HD Premium

Arena Sport 1 HD Serbia

Cosmote Sport 1 HD

تاريخ مواجهات برشلونه امام بايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا

تواجه فريقي برشلونه وبارين ميونخ في مسابقة دوري ابطال اوربا في 9 مباريات, حقق فريق بايرن ميونخ الفوز في 6 منها، وفاز برشلونه في اثنتين فقط وانتهت واحدة بالتعادل.

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الجدير بالذكر ان اخر مباراة جمعت الفريقين في دوري ابطال اوروبا هي المباراة الشهيرة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-20، والتي انتهت بفوز كبير للفريق الألماني بنتيجة 8-2.

وفي اخر استعدادات الفريق الألماني لهذه المواجهه المرتقبه ، حقق انتصارا عريضا على حساب لايبزيج بنتيجة 4-1، في رابع جولات الدوري الألماني، وأحرز أهداف الفريق البافاري كل من: روبرت ليفاندوفسكي، وجمال موسيالا، وليروي ساني، وتشوبو موتينج.

بينما تم تأجيل اخر مواجهات فريق برشلونه امام فريق اشبيلية ضمن لقاءات الجولة الرابعه من منافسات الدوري الاسباني لكرة القدم.

إيلاش موريبا

كشفت تقارير صحفية عن دخول، نادى مانشستر سيتى الإنجليزى فى سباق للتعاقد مع إيلاش موريبا لاعب وسط برشلونة.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن السيتى مهتم بالحصول على خدمات اللاعب بعدما أبدى بيب جوارديولا المدير الفنى للسيتى إعجابه بإمكانيات الاعب،ولكن بالمجان بعد نهاية عقده مع برشلونة.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة حدد مبلغ 20 مليون يورو للتخلي عن خدمات اللاعب هذا الصيف، فى ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بضمه هذا الصيف.

وينتهى عقد موريبا في يونيو 2022، ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن ، وهو ماجعل الاعب محور حديث كثير من الصحف الأوروبية .

ولم تتضح الأمور حتى الآن، سواء بقبول اللاعب الرحيل لأي فريق هذا الصيف، أو الانتظار لسيتي الصيف القادم للحصول على مقابل مادي أكبر.

كومان

وكان كومان المدير الفنى لفريق برشلونة قد انتقد اللاعب بشكل علني في المؤتمر الصحفي لمواجهة أتلتيك بيلباو، ليرد اللاعب برسالة عبر موقع "إنستجرام" قائلًا:"الكثير من الشائعات ولا أحد يعرف الحقيقة".

قرر نادي مانشستر سيتي الدخول بقوة في سباق التعاقد مع إيلاش موريبا لاعب وسط برشلونة بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني.

موريبا أثار حالة من الجدل داخل برشلونة، بسبب عدم رغبته في التوقيع على عقد جديد، بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2022.

المدرب بيب جوارديولا يعتبر من أشد المعجبين بالنجم الشاب، لذلك قرر ضمه لتدعيم صفوف وسط فريقه.

الصحيفة أكدت أن برشلونة حدد مبلغ 20 مليون يورو للتخلي عن اللاعب هذا الصيف، بوجود اهتمام من لايبزيج وكذلك تشيلسي.

الأمور غير واضحة حتى الآن، سواء بقبول اللاعب الرحيل لأي فريق هذا الصيف، أو الانتظار لسيتي الصيف القادم للحصول على مقابل مادي أكبر.