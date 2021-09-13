امرأة وحيدة في حكومة الأمل اللبنانية الجديدة

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تعرف على أسماء الوزراء في حكومة الأمل الجديدة

نشرت الرئاسة اللبنانية على حسابها في "تويتر" أول صورة تذكارية للحكومة الجديدة بقصر بعبدا، بحضور رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري.

عون وميقاتي وبري وتوسط عون الصورة، وإلي جانبه رئيس الحكومة الجديد، نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، وبحضور الوزراء كافة، حيث أن هذه الحكومة اختلفت عن سابقتها بـ"العنصر النسائي"، إذ تتواجد وزيرة واحدة حاليا في لبنان، وهي نجلا رياش، كوزيرة دولة لشئون التنمية الإدارية، بينما الحكومة السابقة كان قد طغى فيها الحضور الأنثوي بست وزيرات. وتوزعت الحقائب الوزارية في التشكيلة الحكومية الجديدة كالآتي : محمد نجيب ميقاتي: رئيس مجلس الوزراءسعادة الشامي: نائب رئيس مجلس الوزراءبسام مولوي: وزير الداخلية والبلدياتيوسف خليل: وزير الماليةعبدالله أبوحبيب: وزير الخارجية والمغتربينوليد فياض: وزير الطاقة والمياهجوني قرم: وزير الاتصالاتعباس حلبي: وزير التربية والتعليم العاليهنري خوري: وزير العدلموريس سليم: وزير الدفاع الوطنيعلي حمية: وزير الأشغال العامة والنقلفراس الأبيض: وزير الصحة العامةهيكتور حجار: وزير الشئون الاجتماعيةناصر ياسين: وزير البيئةمصطفى بيرم: وزير العملأمين سلام: وزير الاقتصاد والتجارةوليد نصار: وزير السياحةعباس الحاج حسن: وزير الزراعةمحمد مرتضى: وزير الثقافةجورج دباكيان: وزير الصناعةنجلا رياشي: وزير دولة لشؤون التنمية الإداريةجورج قرداحي: وزير الإعلامعصام شرف الدين: وزير المهجرينجورج كلاس: وزير الشباب والرياضة. دوت الخليج

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