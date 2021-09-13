اتحاد الكرة يجري قرعة دوري كرة القدم النسائية.. تفاصيل

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أجريت اليوم قرعة مسابقة دوري كرة القدم النسائية بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم فى حضور أحمد مجاهد رئيس الاتحاد الذي رحب بممثلي الأندية المشاركة في المسابقة ، مؤكدا على دعم الاتحاد لها ، خاصةً نادي وادي دجلة لمشاركته ببطولة الأندية الأفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يعلن عن جدول المسابقة بعد دراسة وترتيب مواعيدها قبل نهاية الأسبوع الجاري.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي ، فيما تقام مباراتي دور ال16 لكأس مصر ( الأهلي مع انبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر.

مباريات كأس مصر والسوبر المحلي

وتقام مباراة دور ال8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر ، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر ، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر.

قرارات اتحاد الكرة

أعلن اتحاد الكرة عن العقوبات الموقعة على الاعبين بشأن حداث الجولة الأخيرة للدوري، والتي جاءت على النحو التالي:

– غرامة مالية على نادي طلائع الجيش 20 ألف جنيه لتأخر الفريق في النزول لأرض الملعب في مباراته مع المصري.

– إيقاف أسامة عزب ومصطفى شبيطة لاعبي مصر للمقاصة مباراة واحدة لحصول كل منهما على الإنذار الثالث.

– إيقاف علي جبر لاعب بيراميدز مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

– إيقاف فتحي مبروك عبد العزيز لاعب غزل المحلة للطرد لمنع فرصة هدف في مباراة فريقه أمام المقاولون.

– غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

– غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما ادى إلى توقفها 3 دقائق.

– إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

– إيقاف حازم امام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.