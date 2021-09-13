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بالصور لحظة توقيع طلعت يوسف تعاقده مع الإسماعيلي مديرا فنيا

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وصل طلعت يوسف المدير الفني الجديد لنادي الإسماعيلي، حيث يعقد النادى الإسماعيلى ظهر اليوم الإثنين، مؤتمر صحفى بمقر النادى لإعلان تنصيب طلعت يوسف مديراً فنياً للفريق وكذلك الاعلان عن الصفقات الجديدة للفريق ، وأعلن عماد سليمان، عضو اللجنة الفنية للنادى الإسماعيلى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووقع طلعت يوسف تعاقده مع الإسماعيلي لمنصب المديرا الفني لفريق الدراويش، وبعد رحيل إيهاب جلال إلي نادي بيراميدز.

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يعقد حالياً طلعت يوسف المدير الفنى الجديد للإسماعيلى اجتماعاً مع جهازه المعاون للإتفاق على كافة تفاصيل المرحلة المقبلة ثم يعقد طلعت يوسف جلسة مع اللجنة الفنية للدراويش برئاسة على أبو جريشة وعضوية عماد سليمان لتوقيع العقود ثم يعقد النادى الإسماعيلى ظهر اليوم الإثنين، مؤتمر صحفى بمقر النادى لإعلان تنصيب طلعت يوسف مديراً فنياً للفريق وكذلك الاعلان عن الصفقات الجديدة للفريق .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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