الإمام الطيب يدعو لتطوير التعليم فى الوطن العربى لمواكبة التحديات

جدة - نرمين السيد - دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى العمل بجدية على تطوير التعليم فى الوطن العربى، لمواكبة التحديات والتطورات المتلاحقة، وأن يكون ذلك وفق خطط محسوبة ومدروسة تراعى الإمكانات المادية والبشرية وطبيعة المجتمعات العربية، حتى يصبح التطوير مرغوبًا فيه وفعالًا ولا يؤدى إلى مشكلات تحتاج إلى سنوات لحلها.





وأعلن الإمام الأكبر خلال استقباله السفير الأردنى بالقاهرة أمجد العضايلة، سفير الأردن بالقاهرة، الاثنين، بمقر المشيخة، ترحيب الأزهر بطلب السفارة بزيادة عدد المنح الدراسية وتوزيع المنح حسب التخصصات التى يحتاجها الأردن من، مؤكدا أن الأزهر حريص على تطوير العلاقات العلمية والدينية والثقافية مع مختلف الدول العربية والإسلامية لإمدادها بالمنهج الوسطى المعتدل. من جانبه، أعرب سفير الأردن عن تقديره لاستجابة فضيلة الإمام فى أمر المنح الدراسية المخصصة لطلاب المملكة الأردنية الهاشمية، وأن السفارة تحرص على تعزيز التعاون العلمى والثقافى مع مؤسسة الأزهر التى تمثل مدرسة الإسلام والتنوير والاعتدال فى العالم، وأن كفاءة خريجيه تجعل المؤسسة قبلة لكل طلاب العلوم الدينية والتطبيقية.

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