صور.. ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية Blue Sapphire

جدة - نرمين السيد - ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، باتخاذ كل إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا. وفى سياق متصل، شهد ميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظًا فى حركة تداول البضائع، إذ بلغ إجمالى السفن التجارية 81 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة. وصرح أحمد بريقع، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، بأن إجمالى البضائع المتداولة بمينائى الإسكندرية والدخيلة بلغ 230 ألف طن، فضلاً عن تداول 2016 حاوية مكافئة.

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