صور.. محافظ القاهرة يسلم 29 عقدا لأصحاب المصانع فى شق الثعبان

جدة - نرمين السيد - وأشار محافظ القاهرة إلى أنه بإتمام إجراءات التقنين وتسليم العقود النهائية أصبحت هذه المصانع والورش داخل منظومة الاقصاد الرسمى للدولة.

وأكد المحافظ أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة تقنين أوضاع ملاك وأصحاب الورش والمصانع بمنطقة شق الثعبان، تم وضع رؤية مستقبلية لتلك المنطقة الصناعية بالكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يسمح بحل مكشلات المستثمرين بالمنطقة وإعداد مخطط عام استثمارى يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية والتى تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة فى هذا المجال .

وأوضح المحافظ أن أجهزة المحافظة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت طبقاَ للمخطط ووضع خطة متكاملة لاستكمال أعمال دخول المرافق كالمياه والصرف الصحى ورفع كفاءة الكهرباء ، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى للمنطقة وتصميم شبكات المياه والصرف الصحى بالتعاون بين شركتى المياه والصرف الصحى وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة .

وأكد محافظ القاهرة أن الهدف الرئيسى لكافة أعمال التطوير بالمنطقة وتوفير تلك الخدمات هو المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات وتعظيم موارد الدولة وخلق فرص عمل إضافية وتذليل كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البيئة التحتية والمرافق.

وطالب المحافظ المستثمرين بالمنطقة بسرعة سداد مستحقات الدولة واستكمال أعمال التقنين لتوفير التمويل اللازم للإسراع فى عملية التطوير لتلك المنطقة التى تحتل مكانة عالمية مميزة.

وشملت أعمال التطوير إنشاء طريق موصل للطريق الدائرى الإقليمى لخدمة المنطقة الصناعية، ومدرسة، ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة، إلى جانب إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم مجموعة من فروع البنوك، والتوكيلات الملاحية، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض، ونقطة إسعاف، وإطفاء، وقسم شرطة، وإقامة مصانع لتدوير المخلفات الصناعية للاستفادة منها وفقا لأحدث التقنيات حفاظاَ على البيئة.

كما قام محافظ القاهرة بتسليم 30 من عقود تقنين وضع اليد طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 لأصحابها خلال الحفل.

شهد الحفل السكرتير العام لمحافظة القاهرة، والسكرتير العام المساعد، والمهندس سيد أباظة، نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء، ورئيس شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات المصرية.