/649938/المؤشرات-الفرعية-للبورصة-تشهد-ارتفاعا-بسبب-تعاملات-الأفراد

شهدت المؤشرات الفرعية للبورصة المصرية ارتفاعا بسبب تعاملات الأفراد، وذلك بعد تطبيق جلسة المزايدة، حيث بدأت السيولة في الانحصار، كما شهدت البورصة دخول المؤسسات وتكوين مراكز شرائية محدودة للغاية وسط ضخ محدود للسيولة، حيث تداولاتهم لا تتعدى مليار جنيه في الجلسة ولا يستقروا في الأسهم لفترات طويلة بل يتعاملوا بنفس أسلوب الأفراد.

دوت الخليج

مطالبة مصرفيون لنجاح التوصيات بالاجتماع

وطالب مصرفيون، بضرورة الوصول لنجاح المقترحات والتوصيات في الاجتماع بمديري صناديق الاستثمار للتعديل من فلسفتهم وأسلوبهم في التعامل مما يدعم استقرار السوق وارتفاع مؤشراته، مطالبين بضرورة خلق قوة شرائية قوية في السوق من خلال عودة الشركات في تكوين محافظ أسواق مالية في شركات أخري. وشهدت البورصة المصرية زخما من الآليات التنشيطية التي تهدف إلي مواكبة التطوير التي طرأت علي الأسواق العربية والتي مكنتها من الحصول علي مكانة متقدمة واقتناص حصة من الاستثمارات الأجنبية من خلال ترقية أسهمها في الأسواق الناشئة والمؤشرات الدولية.

جلسة البورصة اليوم

وشهدت الجلسة اليوم تطبيقا لجلسة مزايدة لمنع التلاعب وتحديد أسعار إغلاق واقعية، وعودة للعمل بالحدود السعرية 20% ارتفاع وانخفاض والذي كان معمول به قبل ثورة يناير ثم توقف العمل به كإجراء احترازي لمنع انخفاض الأسعار إبان الثورة.

وشهدت البورصة ارتفاعا جماعيا في جلسة اليوم الاثنين جلسة منتصف الاسبوع، حيث ارتفع المؤشر 30 بنسبة 0.33% وهي تقدر بـ37 نقطة ليصل إلي 11073 نقطة، وارتفع المؤشر 70 بنسبة 0.73% وهي تقدر بـ21 نقطة ليصل إلي 2866 نقطة، كما امتدت الارتفاعات للمؤشر 100 الأوسع نطاق حيث ارتفع بنسبة 0.68% وهي تقدر ب 26 نقطة ليصل إلي 3859 نقطة.