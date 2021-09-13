رحلات أعرف بلدك...تعرف علي رحلات وزارة الشباب والرياضة الي الاسكندرية

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اعلنت وزارة الشباب والرياضة عن قيام رحلات إلى الاسكندرية، تحت عنوان رحلات اعرف بلدك إلى مدينة الإسكندرية، وذلك خلال الفترة من ٩/١٧ إلى ٢١ / ٩ / ٢٠٢١ من المحافظات التالية:

دوت الخليج يرصد تفاصيل رحلات وزارة الشباب والرياضة الي الاسكندرية - الأقصر ٤٦ شاب وفتاة. - أسيوط ٤٦ شاب وفتاة. - القاهرة الكبري ٤٧ شاب وفتاة ( القاهرة / الجيزة / القليوبية ). - قنا ٤٦ شاب وفتاة. - المنيا ٤٦ شاب وفتاة. - { أسوان ٤٦ شاب وفتاة ، (الحجز من خلال مديرية الشباب والرياضة)}. - {الوادى الجديد ٤٦ شاب وفتاة ، ( الحجز من خلال مديرية الشباب والرياضة)}. شروط الاشتراك : - - مدة الفوج خمسة أيام بأربعة ليالي. - رسم الإشتراك: ٤٥٠ جنيه من كل مشارك. - التجمع من أمام مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات المذكورة عدا القاهرة الكبري أمام وزارة الشباب والرياضة الساعه ١ ظهرا. - المرحلة السنية: من ١٨ - ٤٠ سنة ويُمنع نهائيا اصطحاب الأطفال والأسر. - إستقبال الرحلات على وجبة العشاء والمغادرة عقب وجبة الإفطار. - يتم الإعلان عـــن الرحلات وفتح باب الحجز للرحلات أمام الشباب من خلال الموقع الالكتروني لوزارة الشباب والرياضة ( بوابة مصر للشباب والرياضة ) - يقوم الشاب بتسجيل بياناته الشخصية من واقع بطاقة الرقم القومي على الموقع الإلكتروني( بوابة مصر للشباب والرياضة ) (اللينك https://www.emys.app/youth/trip_public ) - ثم يتوجه لمديرية الشباب والرياضة التابع لها طبقا لبياناته الشخصية الموجودة ببطاقة الرقم القومي لتسديد قيمة الإشتراك بمديرية الشباب والرياضة " إدارة الشباب " ( علما بأن الأولوية لأسبقية الدفع وليس التسجيل ). - يمنع التبديل نهائيا، أو استرداد المبلغ. - في حالة ثبوت عدم صحة البيانات يتم ترحيل المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الإشتراك. - الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية - الانتقالات ذهاباً وعودة (أتوبيسات مكيفة حديثة). يتحمل المشاركين قيمة البرنامج السياحي.

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