الحكومة تكلف بإعداد خُطة لتشغيل وبناء قُدرات العاملين بمراكز الشباب

/649949/الحكومة-تكلف-بإعداد-خطة-لتشغيل-وبناء-قدرات-العاملين-بمراكز-الشباب

كلف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتنفذ برنامج تدريبي متكامل لتدريب الجهاز الإداري لمراكز الشباب "مديري المراكز – مشرفي الأنشطة – مسئولي الربط الالكترونى" وتتضمن الحقيبة التدريبية للبرنامج عدد من الموضوعات.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تكليفات وزير الشباب والرياضة بشأن مراكز الشباب

وأعدت الوزارة خطة تشغيل وبرنامج تدريبي متكامل لبناء قدرات ورفع كفاءة مديرى مراكز الشباب ومشرفى الأنشطة، وسوف يتم البدء فى 175 مركز شباب بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط منهم 20 مركز شباب تم تطويرهم ضمن مبادرة حياة كريمة.

ا لانشطة والفعاليات الخاصة بمراكز الشباب

وتتضمن الموضوعات التى يتم التدريب عليها كيفية بناء قواعد بيانات للبرامج والانشطة والفعاليات الخاصة بمراكز الشباب، و استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لترويج وتسويق مراكز الشباب وجذب الفئات المستهدفة، وكيفية التشبيك الأفقي مع المؤسسات المجتمعية المحيطة بمركز الشباب مثل المدرسة والوحدة الصحية ووحدة التضامن الاجتماعي وكذلك الجامعة والمسجد والكنيسة وغيرها لتقديم خدمة متكاملة تواجه وتشبع الاحتياجات الفعلية للمواطن المصري في المجتمع المحلى المحيط بمركز الشباب.

كما يتم التدريب على التشبيك الرأسي بين مركز الشباب والمستويات الإدارية التابعة لوزارة الشباب والرياضة مثل مديرية الشباب والرياضة والإدارات المركزية التابعة للوزارة وما تقدمه من برامج على المستوى القومي، ومن خلال كل من التشبيك الرأسي والأفقي يتم التغلب على بعض المشكلات التي تواجه مراكز الشباب وتحول دون قيامها بدورها بالشكل الذي تسعى الوزارة لتحقيقه.

اعاده صياغة الصورة الذهنية لمراكز الشباب.

ويتم تنفيذ البرنامج في صورة ورش عمل بالتعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات ومكتب الربط الالكترونى بالوزارة والتنفيذ بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط وذلك ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة في تحويل مراكز الشباب الى مراكز خدمة مجتمعية.

و تستهدف ورش العمل بناء قدرات ورفع كفاءه العاملين بالشباب والرياضة فيما يتعلق بدراسة الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة وكذلك قياس مدى تناسب البرامج والأنشطة المنفذة بمراكز الشباب مع رغبات تلك الفئات في ضوء توجهات الدولة في بناء الشخصية المصرية، وتفعيل منظومة الربط الالكترونى ورقمنه مراكز الشباب وفقا للأليات التي تم صياغتها وتنفيذها من قبل الوزارة بما يؤدى الى تفعيل الدور المجتمعي واعاده صياغة الصورة الذهنية لمراكز الشباب.

برامج ومشروعات وزارة الشبا ب في المحافظات

ويبدأ تنفيذ البرنامج التدريبي بداية من غدا الثلاثاء وحتى يوم الأربعاء، حيث يستهدف كلا من مديري الإدارات الفرعية ومديري مراكز الشباب ومسئولي الربط الالكترونى ومشرفي الأنشطة بمراكز الشباب.

كما يشمل التدريب مجالس ادارات مراكز الشباب في سابقة هى الاولى من نوعها في تجميع عناصر العمل الشبابي تحت اشراف الجهة الاداريه متمثله فى مديريه الشباب والرياضة، ومن المقرر تنفيذ البرنامج التدريبي في كل المحافظاتو يتم التنفيذ بالتدريب العملي الذى يتضمن البرنامج ورش عمل نظرية صباحا والتطبيق العملي بمراكز الشباب مساء.

الجدير بالذكر أن التشغيل يتم من خلال التنسيق المتكامل بين الادارات المركزية والتى تقوم بتنفيذ برامج ومشروعات على المستوى القومى، فبرامج التثقيف السياسي والتنمية السياسية وبرامج التوعية، من خلال الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، وبرامج تنمية المرأة وتدريبها على الحرف اليديوة وتحويلها الى منتجة يتم تنفيذها من خلال الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، و البرامج الخاصة بتأهيل الشباب لسوق العمل وتنمية المهارات الحياتية والتكنولوجية من خلال الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب.