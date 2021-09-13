/649942/في-ظروف-غامضة--مصرع-طفلة-داخل-مصعد-عقار-في-بورسعيد

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي مدينة بور فؤاد ببورسعيد، اليوم الإثنين، عندما لقيت طفلة مصرعها، داخل مصعد العقار الذي تسكن به في مدينة بورفؤاد ببورسعيد، في ظروف غامضة، حيث عثر الأهالي على الجثة هامدة وبها آثار كدمة بالرأس.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع طفلة داخل مصعد عقار في بورسعيد

العثور على جثة طفلة داخل مصعد عقار في بورسعيد

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من العقيد محمد شطا رئيس مباحث مدينة بورفؤاد أول، بورود بلاغ لرئيس مباحث قسم الشرطة يفيد بالعثور على جثة «جنى حلمي زاهر»، 8 سنوات، في عمارة أمام مسجد «الشعراوي»، بمدينة بورفؤاد وبها آثار كدمة كبيرة على رأسها.

مباشرة التحقيقات لمعرفة سبب الواقعة

وعلى الفور تم نقل الجثمان إلى مستشفى بورفؤاد وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي بورفؤاد التابع للتأمين الصحي الشامل، وقرر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث وإذا كان به شبهة جنائية من عدمه.

وفي سياق أخر شهدت محافظة بورسعيد خلال الايام الماضية عدة حوادث، أهمها «العثور على جثة شخص مشنوق داخل منزله بمساكن الصفا، و على الفور انتقل رجال المباحث وسيارة الإسعاف لمكان الواقعة وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المبرة وبالمعاينة الظاهرية تبين أن الجثة لرجل يبلغ من العمر 55 سنة ويُدعى «ناصر.ح.أ».

وكثفت المباحث تحرياتها للكشف عن غموض الواقعة، وهل توجد شبهة جنائية أم لا، وتحرر محضر بالواقعة بعد التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، فيما شهد شاطئ بورسعيد وفاة 4 أشخاص غرقًا ونجاة آخر فى حوادث متفرقة بشاطئ المحافظة.