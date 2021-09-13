/649943/النائب-أحمد-فتحي-يشارك-فى-احتفالية-WE-بالأبطال-البارالمبين

شارك النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، امس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة احتفالية شركة we بالأبطال البارالمبين ضمن وفد المؤسسة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة أحمد فتحي فى احتفالية WE للابطال الباراليمبيين

الابطال الباراليميبيين

وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والاستاذة نجلاء نصير رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية بالشركة والدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ولفيف من قيادات المصرية للاتصالات.

مؤسسة شباب القادة

يُذكر ان شركة WE هى الشريك الرئيسي لمؤسسة شباب القادة ، حيث يُعد دعم الشباب والمشاركة الفعالة فى الاحداث الرياضية لمتحدى الاعاقة حجران أساسيان فى استراتيجية المسئولية المجتمعية التي تتبناها الشركة.

وحصلت البعثة المصرية بطوكيو على 7 ميداليات بواقع 5 فضيات وبرونزيتين لكل من " فاطمة عمر، شريف عثمان، محمود صبري، رحاب رضوان، محمد صبحي، هاني عبد الهادي" في رفع الأثقال، فضلا عن محمد الزيات في الباراتيكوندو.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

هذا وثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعلان 2022 عاما للمجتمع المدني.

‎وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم إطلاق الاستراتيجية الجديدة والمستهدف تطبيقها خلال 5 سنوات، يعطي دلالات مهمة، أبرزها اهتمام رأس الدولة بتعزيز وصون وحماية حقوق الإنسان ، وإحترام الدولة لالتزاماتها الدولية ذات الصلة ووجود إرادة سياسية حقيقية لتعزيز حقوق الانسان.

‎وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ترحيبها الشديد بإطلاق هذه الاستراتيجية التاريخية، فإنها ترى أن إعلان العام المقبل عاما للمجتمع المدني يؤكد اهتمام الدولة الاستثنائي بالمجتمع وأهمية دوره في بناء الأوطان.

عام المجتمع المدني ‎والاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات علي رأسها احترام وتعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ كل ما يدعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.