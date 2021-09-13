/649944/بالهوت-شورت-منة-فضالي-تستمتع-بإجازتها-الصيفية-في-دبي-صور

تقضي الفنانة المصرية منة فضالي عطلتها الصيفية بدبي، بإطلالات صيفية جريئة دائمًا ما تحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلت على متابعيها في أحدث ظهور بهوت شورت أثار جدلاً واسعًا.

دوت الخليج يستعرض أحدث إطلالات الفنانة منة فضالي الصيفية

منة فضالي تشعل السوشيال ميديا بالهوت شورت

نشرت فضالي عدة صورة من داخل البيسين عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت خلالهما وهي في حالة استمتاع بدون مكياج.

منة فضالي تتألق بفستان مكشوف

وكانت قد شاركت منة فضالي فيديو مع الجمهور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، ظهرت به في احدث إطلالتها التي تشوق لها الجمهور منذ فترة عبر صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وارتدت بها فستان عاري باللون الذهبي وبشعر قصير سبغته باللون الأصفر ليشبه الشمس.

ولاقى الفيديو إعجاب عدد كبير من جمهورها الذين أشادو بجمالها الخلاب والمكياج الهادئ الذي تألقت به منة فضالي.

منة فضالي تكشف حقيقة خضوعها لعميلة تجميل

وأثارت الفنانة منة فضالي الجدل مؤخرا بعدما أعلنت عن خروجها من المستشفى ولم توضح تفاصيل العملية الجراحية، مما رجح البعض بأنها عملية تجميل لتظهر فضالي مرة أخرى موضحة الحقيقة ومشددة على أنها ليست عملية تجميل، مشيرة إلى أنها إذا خضعت لعملية تجميلية سوف تعلن الأمر، ووجهت في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك الشكر لكل من سأل وحاول والاطمئنان عنها.

منة فضالي تبدأ تصوير فيلم «روحي لك» بجانب المنتج عمرو طنطاوى

ومن ناحية أخرى بدأت الفنانة الشابة منة فضالي تصوير أحدث أعمالها السينمائية بعنوان «روحي لك» بجانب المنتج عمرو طنطاوى وعدد كبير من النجوم اللامعين، بإحدى فيلات منطقة شبرامنت بالجيزة، الذي ينتمي للأعمال الرومانسية ويشارك في بطولته بجانب الفنانة منة فضالي عدد كبير من النجوم منهم إيهاب فهمي، مروة عبد المنعم، مدحت تخيا، اسلام اسماعيل، عمرو عبد العزيز، شريف باهر، وظهور خاص جدا للفنان أحمد سلامة.