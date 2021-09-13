رسمياً.. محمد عودة مديراً فنياً لغزل المحلة

ويرصددوت الخليجالتفاصيل :

ويعاون محمد عوده في جهازه الفني كلا من : تشكيل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم لموسم ٢٠٢١ /٢٠٢٢ .

محمد عوده مديرًا فنيًا طلعت محرم مدرب ممدوح عبد الحي مدرب محمد يونس مدرب حراس المرمى محمد مصطفى فرج مساعد مدرب ومحلل أداء الجهاز الادارى طه السيد مدير ادارى السيد الجمال ادارى الجهاز الطبى دكتور خالد الجميزي طبيب الفريق محمد عمر كابتن رضا زين مدلك كابتن ماهر عماره مدلك.

وكان نادي غزل المحله قد انهي الموسم الماضي من مسابقه الدوري المصري الممتاز في المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطه.

الجدير بالذكر ان غزل المحله قد اعلن تعاقدة مع المدير الفني مختارمختار لتولي القيادة الفنيه للفريق ولكن تقدم مختار مختار بإستقالتة قبل خوضه اي لقاء ليعلن زعيم الفلاحين تعاقده مع محمد عوده لتولي المهمة الفنيه الموسم المقبل.

صفقات غزل المحله: ومن جانبه يسعي نادي غزل المحله لتدعيم صفوفه قبل بدأ الموسم الكروي 2021-2022 حيث أعلن زعيم الفلاحين تعاقده مع الإيفواري إبراهيما كونيه، جناح طلائع الجيش، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع خالد سامي مدافع حرس الحدود، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وتعاقد غزل المحلة مع أمير إسماعيل صانع ألعاب بيلا، لمدة 5 مواسم، ومصطفى العش مدافع فريق كوم حمادة، لمدة 5 سنوات، وأحمد سيد عبدالهادي لاعب خط وسط فريق الشباب بالنادي الأهلي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.