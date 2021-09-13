اليوم..نهائي دوري مستقبل وطن فى نسخته الثالثة بالغربية

/649946/اليومنهائي-دوري-مستقبل-وطن-فى-نسخته-الثالثة-بالغربية

تقام اليوم المبارة النهائية من دوري مستقبل وطن فى نسخته الثالثة بمحافظة الغربية”أنت البطل”، بين فريقي اول طنطا و مركز المحله وحفل تكريم الفائز بالدوري في محافظه الغربية، اليوم الإثنين الموافق 13-9-2021 الساعه الثامنه مساء ًب نادي City Club الصاله المغطاه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل نهائيات دوري مستقبل وطن بالغربية

الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن

إنطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، زعيم الاغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، انطلاق التصفيات النهائية من دوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة تحت شعار "أنت البطل".

أولا : مواصفات الفرق المنضمة لدوري مستقبل وطن ؟

تقام البطولة بنظام خروج المغلوب أو المجموعات، ويتكون الفريق من 5لاعبين منهم حارس المرمي بالإضافة إلي ثلاثة لاعبين احتياطي ومدير فني ومدير إداري. ويشترط أن يكون سن اللاعبين المشاركين من 18- ل35 سنة ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط يتجاوز سنهم 35عام ، ولا يشترط سن معين للمدير الفني أو الإداري.

جوائز دوري مستقبل وطن

ثانيا : مراحل دوري مستقبل وطن ونظام البطولة ؟

يتم تقسيم البطولة لعدة مستويات من المرحلة الأولى وتمثلها الوحدات الحزبية وصولا للمرحلة الثانية التي يمثلها أمانة المركز ، والمرحلة الثالثة والتي يمثلها أمانة المحافظة وصولا للمرحلة الرابعة وتمثلها الأمانة المركزية.

الجوائز المالية لبطولة دوري مستقبل وطن

يتم تحديد الجائزة المادية المقترحة من قبل لجنة تنظيم المحافظة ولكن يمكن تحديدها عبر المستويات المختلفة

أولا المرحلة الثانية بمسئولية تنفيذ من أمانة المركز

- يحصل الفريق الفائز الأول علي ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10آلاف جنيه، والثاني سيحصل علي 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5آلاف جنيه وميدالية.

ثانيا المرحلة الثالثة بمسئولية تنفيذ من أمانة المحافظة

يحصل المركز الأول علي ميدالية وكأس بجائزة مادية مقترحة 25ألف جنيه والثاني ميدالية و20 ألف جنيه، و المركز الثالث ميدالية و15ألف جنيه.

ثالثا المرحلة الرابعة والنهائية بمسئولية تنفيذ من الأمانة المركزية

يحصل المركز الأول علي ميداليات بجانب درع وجائزة مادية نصف مليون جنيه والثاني يحصد ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه، والثالث سيحصل علي 150 ألف جنيه والرابع سيحصل علي شهادات تقدير.