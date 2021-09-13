/649948/طلعت-يوسف---الإسماعيلي-يحتاج-لدعم-وسنعمل-على-إصلاح-عقبات-المواسم-الماضية

وصل طلعت يوسف المدير الفني الجديد لنادي الإسماعيلي، حيث يعقد النادى الإسماعيلى ظهر اليوم الإثنين، مؤتمر صحفى بمقر النادى لإعلان تنصيب طلعت يوسف مديراً فنياً للفريق وكذلك الاعلان عن الصفقات الجديدة للفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال طلعت يوسف :" النادي الأن في حالة عدم اتزان، ونتابع كرة القدم بشكل عام في الكرة المصرية وكنت قلقان جدا على الدروايش خلال الفترة المقبلة".

وتابع :" أتمنى أن لا نضع أنفسنا في موقف صعب بالنادي الإسماعيلي الموسم المقبل، وأخشى أن يحدث ذلك لكننا سنعمل على اصلاح الأمور داخل النادي"

. وواصل :" في الفترة الحالية ومن خلال تعاوني مع اللجنة الفنية في النادي الإسماعيلي سنعمل على تقوية الفريق خلال الفترات المقبلة".

يعقد حالياً طلعت يوسف المدير الفنى الجديد للإسماعيلى اجتماعاً مع جهازه المعاون للإتفاق على كافة تفاصيل المرحلة المقبلة ثم يعقد طلعت يوسف جلسة مع اللجنة الفنية للدراويش برئاسة على أبو جريشة وعضوية عماد سليمان لتوقيع العقود ثم يعقد النادى الإسماعيلى ظهر اليوم الإثنين، مؤتمر صحفى بمقر النادى لإعلان تنصيب طلعت يوسف مديراً فنياً للفريق وكذلك الاعلان عن الصفقات الجديدة للفريق .