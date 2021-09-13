/649953/رسالة-خاصة-من-طلعت-يوسف-لـ-جماهير-الإسماعيلي-فيديو

ناشد طلعت يوسف المدير الفني للإسماعيلي جماهير النادي بالوقوف بجانب الفريق خلال الفترة المقبلة، مشيرا أنه في حاجة للدعم من المسئوليين داخل النادي وخارجه.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وقال طلعت يوسف : " الموضوع مش سهل في الأزمة الحالية بسبب العوائق الكثيرة، وأتمنى أن تستمر التعامل بوضوح مع الأوضاع الحالية وأطلب من الإعلاميين التعامل مع الموقف بأنهم في موقف المسئوليين".

وتابع: " من الممكن في حالة عدم الوضوح في نقل الصورة الحقيقية للجمهور أن أبقى شهر وأرحل عن النادي وفي تلك الحالة سيكون بمثابة كارثة وليس وضع طبيعي".

وأختتم : "نحتاج للدعم من كافة الجهات حتى يمكننا الوصول للمكانة الصحيحة للدروايش ، ويجب على المتواجدين داخل النادي تقديم سبل الدعم المختلفة لتحقيق أهداف الفريق خلال الفترة المقبلة".

وعقد حالياً طلعت يوسف المدير الفنى الجديد للإسماعيلى اجتماعاً مع جهازه المعاون للإتفاق على كافة تفاصيل المرحلة المقبلة ثم يعقد طلعت يوسف جلسة مع اللجنة الفنية للدراويش برئاسة على أبو جريشة وعضوية عماد سليمان لتوقيع العقود ثم يعقد النادى الإسماعيلى ظهر اليوم الإثنين، مؤتمر صحفى بمقر النادى لإعلان تنصيب طلعت يوسف مديراً فنياً للفريق وكذلك الاعلان عن الصفقات الجديدة للفريق .

وخاض طلعت يوسف 426 مباراة حيث فاز فى 148 وتعادل 141 وخسر 137 مباراة وسجل لاعبي الفرق التى تولي قيادتها 407 هدفًا وتلقى مرماها 398 هدفًا، ولقب طلعت يوسف بشيخ المدربين نظراً لكونه أكثر المدربين لعباً للمباريات فى الدوري المصرى.

فيما قاد طلعت يوسف 10 فرق وهم. الاتحاد السكندرى - الكروم - بلدية المحلة - طلائع الجيش - اتحاد الشرطة - المصرى - تليفونات بنى سويف - بتروجيت - سموحه - مصر للمقاصة.

مسيرة طلعت يوسف

ويقتنع يوسف دائما بالفكر الهادئ وعدم الإنفعال، سواء أثناء المباريات من علي الخطوط، أوخارج المباريات في حياته الخاصة والعملية، لشدة تعلقة بمبدأ "أن كل شئ لابد وأن يمر بهدوء، ومن خطوة تليها خطوة مكملة لها دون القفز غير المدروس".

ملامح استراتيجة طلعت يوسف مع الاسماعيلي

ويعد السمة الأساسية لطلعت يوسف هو الدفاع المحكم والمنظم، لإقتناعه التام بأن عدم الاندفاع غير المحسوم والدفاع الجيد هو مفتاح الفوز بأي مباراة، يود الفريق الإنتصار فيها مهما كان الفريق المنافس.