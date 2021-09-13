مها الصغير توجه رسالة لوالدها الراحل:«كنت حاميني ومخببني من الشياطين اللي حواليا»

/649954/مها-الصغير-توجه-رسالة-لوالدها-الراحلكنت-حاميني-ومخببني-من-الشياطين-اللي-حواليا

أعرب الإعلامية المصرية مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا عن افتقادها لوالدها مصفف الشعر الراحل محمد صغير، مشيرة إلى أن وجوده بجانبها كان بمثابة مصدر حماية لها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل رسالة الإعلامية مها الصغير لوالدها الراحل محمد الصغير.

مها الصغير تفتقد والدها الراحل

نشرت مها الصغير صورة لها بجانب بورترايه لوالدها عبر خاصية استوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

وكتب مها عليها: "من غيرك الدنيا حاجة تانية، وجودك بس كان حاميني، محدش كان يقدر يعمل لي حاجة طول ما أنت عايش"

وأضاف مها الصغير: "زي ما يكون كنت حاميني ومخبيني من كل الشياطين اللي نحوا دلوقتي.. بس برضه أنت مخلف واحدة عمرها ما هتخذلك، واحدة قوية.. الله يرحمك يا حب عمري".

وفاة محمد الصغير

رحل مصفف الشعر وخبير التجميل الكبير محمد الصغير عن عالمنا اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي ارتبط اسمه بعالم الفن

وشيعت جنازته من مسجد السلطان حسن بمنطقة مصر الجديدة، ودفن جثمانه في مقابر العائلة بكلية البنات، وحرص عدد من الفنانين على حضور الجنازة، في مقدمتهم أمير كرارة والمطرب أبو وإلهام شاهين والمخرج عمرو عرفة.

وشهدت جنازة محمد الصغير انهيار زوج ابنته، الفنان أحمد السقا من الحزن على رحيل حماه، واعتذاره لأحد الصحفيين بعد أن قام مدير أعماله بالاعتداء عليه بالضرب أثناء تغطيته للجنازة.

وتم إقامة عزاء لمحمد الصغير على مدى يومين متتاليين في مدينة السادس من أكتوبر، وكان أبرز الحاضرين إليه جمال مبارك نجل الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، والفنانين ياسمين عبد العزيز ويسرا وزينة وهاني رمزي ومي عمر وأمير كرارة.

السيرة الذاتية لمحمد الصغير

الصغير هو أحد أشهر مصففي الشعر، وتعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها آخر أيامه.