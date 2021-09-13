الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة غدا.. وعظمى القاهرة 34

جدة - نرمين السيد - أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب البلاد، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الغربية بالسلوم ومطروح تمتد بعد فترة الظهيرة إلى الإسكندرية وشمال الدلتا البحيرة وكفر الشيخ على فترات متقطعة.





وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية فى بيانها اليوم أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء. وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة

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