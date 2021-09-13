صور.. إزالة إشغالات سوق الهانوفيل فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - قاد الحملة التى امتدت لتشمل الإشغالات أمام محكمة الدخيلة وأسفل كوبرى الكيلو 21، اللواء خالد الشاذلي مدير إدارة شرطة المرافق، بالتنسيق مع مسؤولى حى العجمى. وأكد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية مستمرة فى شن الحملات الرقابية ومتابعة إزالة كافة أنواع التعديات والمخالفات. تأتى الحملة فى إطار سلسلة حملات القضاء على الأسواق العشوائية بكافة الأحياء واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أى مخالفات جديدة، استجابة لشكاوى المواطنين.

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