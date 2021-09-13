مصر للطيران تقرر تشغيل خط مباشر بين القاهرة ودكا بنجلاديش إعتبارا...

في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني وفي ضوء الجهود التي تبذلها شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، لفتح آفاق جديدة للشركة حول العالم ، أعلن الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران عن توقيع مصرللطيران اتفاقية مع شركة ALO DHAKA AVIATION LIMITED لتشغيل خط طيران منتظم ومباشر بين القاهرة ومدينة دكا عاصمة دولة بنجلاديش ابتداءاً من الأول من نوفمبر ٢٠٢١ بمعدل رحلتين أسبوعيا أيام الأثنين والخميس .

شهد توقيع الاتفاق الطيار عمرو نبيل، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وسفير دولة بنجلاديش لدى جمهورية مصر العربية.

وقد قام بالتوقيع على الاتفاق من جانب مصر للطيران محمد وائل الدمرداش، رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وسامي سيد علي الرئيس التنفيذي لشركة ALO DHAKA .

هذا ومن المخطط أن تُسير مصر للطيران هذه الرحلات بطراز الآيرباص A330-300 والذي يسع لعدد 301 مقعد كما أن الطائرة مزودة بمقاعد FLAT BED بدرجة رجال الأعمال وشاشات شخصية بدرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية بالإضافة الى نظام ترفيهي حديث علي متن الطائرة.