- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
/649966/وزير-الري-يتفقد-عدد-من-مشروعات-الري-بمحافظة-المنيا
اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائيه والري المهندس محمد غانم ان السيد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري يواصل فعاليات زيارته الميدانية لمحافظة المنيا لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة.
ويرصد دوت الخليج جولة الوزير بمحافظة المنيا
وقام الدكتور عبد العاطى يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتفقد أعمال تأهيل ترع "الحواصلية البحرية – الحواصلية الوسطى – الحواصلية القديمة – كوم الزهير الأيمن – فرع أبيوها الغربى – جنابية الابراهيمية - أتليدم" والجارى تأهيلهم حالياً باجمالى أطوال تزيد عن ٢٦ كيلومتر ، ووجه سيادته بضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال والتأكد من ضبط جودة التنفيذ ، مع التأكيد على إستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف ، وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان انتهاء التنفيذ في الموعد المحدد
انهاء شكاوي المزارعين
والتقى الدكتور عبد العاطى بعدد من المزارعين ، حيث أعربوا عن سعادتهم بهذا المشروع الهام ودوره الواضح في تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وتوصيل مياه الرى بسهولة لنهايات الترع وحسم شكاوى المزارعين ، بخلاف المردود البيئى والحضارى والجمالى للمشروع ، كما أعرب المزارعين عن قناعتهم بالدور الهام للتحول لأنظمة الرى الحديث في ترشيد استخدام المياه وزيادة الانتاجية المحصولية وتقليل تكاليف الأسمدة والعمالة والطاقة.
التعامل مع الامطار بالاستعدادات الكافيه
وتفقد الدكتور عبد العاطى واللواء القاضي أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظة المنيا ، حيث تم تفقد أعمال صيانة وتطهير مخر سيل البرشاوى ، وصرح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة قامت بتنفيذ ١٠٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية ، كما أنه تم رفع حالة الاستنفار بجميع أجهزة الوزارة المعنية للاطمئنان على جاهزية قطاعات وجسور مخرات السيول وأعمال الحماية من أخطار السيول لمجابهة أي طارئ والاستعداد التام لمواجهة أية إزدحامات فى المياه ، والتعامل مع موسم الامطار والسيول بكفاءة عالية وبدون أى تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الري يتفقد عدد من مشروعات الري بمحافظة المنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.