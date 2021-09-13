/649966/وزير-الري-يتفقد-عدد-من-مشروعات-الري-بمحافظة-المنيا

ويرصد دوت الخليج جولة الوزير بمحافظة المنيا

وقام الدكتور عبد العاطى يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتفقد أعمال تأهيل ترع "الحواصلية البحرية – الحواصلية الوسطى – الحواصلية القديمة – كوم الزهير الأيمن – فرع أبيوها الغربى – جنابية الابراهيمية - أتليدم" والجارى تأهيلهم حالياً باجمالى أطوال تزيد عن ٢٦ كيلومتر ، ووجه سيادته بضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال والتأكد من ضبط جودة التنفيذ ، مع التأكيد على إستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف ، وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان انتهاء التنفيذ في الموعد المحدد

انهاء شكاوي المزارعين

والتقى الدكتور عبد العاطى بعدد من المزارعين ، حيث أعربوا عن سعادتهم بهذا المشروع الهام ودوره الواضح في تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وتوصيل مياه الرى بسهولة لنهايات الترع وحسم شكاوى المزارعين ، بخلاف المردود البيئى والحضارى والجمالى للمشروع ، كما أعرب المزارعين عن قناعتهم بالدور الهام للتحول لأنظمة الرى الحديث في ترشيد استخدام المياه وزيادة الانتاجية المحصولية وتقليل تكاليف الأسمدة والعمالة والطاقة.

التعامل مع الامطار بالاستعدادات الكافيه

وتفقد الدكتور عبد العاطى واللواء القاضي أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظة المنيا ، حيث تم تفقد أعمال صيانة وتطهير مخر سيل البرشاوى ، وصرح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة قامت بتنفيذ ١٠٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية ، كما أنه تم رفع حالة الاستنفار بجميع أجهزة الوزارة المعنية للاطمئنان على جاهزية قطاعات وجسور مخرات السيول وأعمال الحماية من أخطار السيول لمجابهة أي طارئ والاستعداد التام لمواجهة أية إزدحامات فى المياه ، والتعامل مع موسم الامطار والسيول بكفاءة عالية وبدون أى تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها.