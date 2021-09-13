بعد لقاء دوت الخليج.. الإدارة التعليمية تكرم الطفل الموهوب علي مصطفى

/649963/بعد-لقاء-تحيا-مصر-الإدارة-التعليمية-تكرم-الطفل-الموهوب-علي مصطفى

قام صباح اليوم عبدالمرضى فودة مدير عام الاداره التعليميه بتلا محافظه المنوفيه بتكريم الطالب الموهوب على مصطفى بدر على تفوقه فى التعليم وأيضا فى مجال الموسيقى بعد زيارته لمستشفى سرطان الأطفال، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بعد لقاءتحيا مصر.. الإدارة التعليمية تكريم الطفل الموهوب علي مصطفى

وحصل الطفل الموهوب على شهاده رسميه من مديريه التربيه والتعليم بالمنوفيه بحصوله على المركز الأول فى مجال التربيه الموسيقية.

وقال فودة مدير عام الاداره التعليميه بتلا محافظه المنوفيه: "أننا نحرص دائما على دعم وتنميه الطلبه المتفوقين فى التعليم بكافه المراحل التعليمية بالمدارس، وأيضا تقديم الدعم لهم فى مجالات المواهب الثقافيه والدينه والعلميه والفنية والأدبية".

تكريم الطفل صاحب زيارة 57357

وأكد فودة: "أننا تشرفنا بزياره الطالب الموهوب إلى مستشفى 57357 لسرطان الأطفال منذ أسبوع والتواجد بين أطفال متحدى المرض اللعين وذلك برعايه موقع دوت الخليج.

وقال مدير عام الادارة التعليمية أن مصر الفتره القادمه تهتم بالجيل القادم تحت رعايه السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى فى التعليم والثقافة والفن والرياضة وكل مجال يقدم خدمه الوطن والمواطنين حيث أن هذا النشئ من ضمن أساسيات النهوض بالوطن.

وقدم الطفل مقطوعات موسيقية على الاورج في لقاء شهد سعادة كبيرة بين الأطفال بعد سماع بعض المقطوعات بالإضافة لوصلات الضحك والهزار بين الأطفال في مستشفى 75375.

طفل في مستشفى 57357

وبالحديث مع والد الطفل الموهوب الذى أكتشف موهبة ابنه فى العزف على الاورج أكد أن يقدم له كل الدعم من أجل النجاح ومساعدة الأخرين.

وقرر والد الطفل الحضور كل شهر لمدة يوم لمستشفى سرطان الأطفال لتقديم الدعم النفسى والمادى للأطفال وذلك خلال تصريحات خاصة في الحوار الذي أجراه موقع دوت الخليج بإعداد الزميل معتز صبري.