«عوره في وجه بسلاح أبيض».. تفاصيل ضبط طالب تعدى على آخر في المنيا

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كشفت الأجهزة الأمنية، اليوم الإثنين، ملابسات تداول منشور عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى ( فيسبوك ) يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على أحد المواطنين وإحداث إصابته في المنيا.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تدوال فيديو منشور عبر التواصل الإجتماعي«فيسبوك»

طالب مصاب بجرح قطعي في الوجه

بالفحص اتضح أنه تبلغ لقسم شرطة المنيا من إحدى المستشفيات بإستقبالها ( طالب – مقيم بدائرة القسم ) مصاب بجرح قطعي بالوجه ، وبسؤاله إتهم ( طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب حدوث إحتكاك بينهما خلال سيرهما بأحد الشوارع دائرة القسم.

وعقب ذلك حضر المشكو فى حقه من تلقاء نفسه وتبين إصابته بجرح قطعى بالأذن ، وبمواجهته أيد ما جاء بالفحص ، وأقر بإحداث إصابة المجنى عليه وإتهمه بالتعدى عليه .

وفي سياق أخر اليوم نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على شخص بكفر الشيخ لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير واللواء محمد عبد الله مدير الادارة، قيام « شخص، مقيم بدائرة مركز شرطة قلين بمحافظة كفرالشيخ، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.