كواليس انتحار ربة منزل في بولاق الدكرور بتناول أقراص سامة

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أزمة نفسية تسيطر على عقل ربة منزل، حيث تناولت أقراص سامة داخل شقتها في منطقة المساكن في فيصل بدائرة قسم بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل انتحار ربة منزل عن طريق الاقراص السامة في بولاق الدكرور

انتحرت بأقراص سامة لمرورها بأزمة نفسية

كانت أقدمت ربة منزل علي الانتحار، بتناول أقراص سامة لمرورها بأزمة نفسية داخل شقتها بمنطقة المساكن فيصل بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة.

ماتت وبجانبها الأقراص السامة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة الرائد محمد طبلية، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثمان سيدة داخل شقتها بمنطقة المساكن فيصل بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص، واتضح العثور على جثة سيدة وبجوارها بعض الاقراص السامة.

أقوال أسرة ربة المنزل المنتحرة في بولاق الدكرور

وبسؤال أسرتها امام جهات التحقيق عن الواقعة، أفادوا بأقدام المتوفاة علي الانتحار بتناول أقراص سامة لمرورها بأزمة نفسية، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وهو ما أكدته تحريات رجال وحدة المباحث والتقرير المبدئى لمفتش الصحة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، اللواء رجب عبدالعال، والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.