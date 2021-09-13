/649962/تستاهلي-الحب-والسعادة-أحمد-سعد-يهنئ-أصالة-بزواجها-من-فائق-حسن

حرص الفنان المصري أحمد سعد على تهنئة المطربة السورية أصالة بزواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، مؤكدًا على استحقاقها العيش بسعادة مثلما تكون هي بمثابة مصدر سعادة لغيرها.

دوت الخليج يرصد تهنئة الفنان أحمد سعد للمطربة السورية أصالة.

أحمد سعد يعلق على زواج أصالة

نشر سعد صورة أصالة وزوجها فائق حسن عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "ألف مبروك يا حبيبتي على الزواج، تستاهلي الحب والخير والسعادة زي ما أنتي مصدر سعادة لكل اللي حواليكي".

من ناحية أخرى، حصد المطرب والفنان المصري أحمد سعد جائزة أفضل تتر عن مسلسل «الاختيار 2»، وذلك فى حفل توزيع جوائز دير جيست في دورته الـ 18.

أحمد سعد يحتفل بجائزة أفضل تتر

واحتفل سعد بالجائزة من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، حيث نشر عدة صور من الحفل، جمعته إحداهما بزوجته عارضة الأزياء علياء بسيوني، وذلك في أحدث ظهور لهما بعد عقد قرآنهما".

وعلق سعد على الصور قائلًا: "الحمدلله جائزة أحسن تتر مسلسل الاختيار.. شكرًا كل فريق العمل".

أحمد سعد يحصد جائزة أفضل أغنية

كما حصد الفنان أحمد سعد على جائزة أفضل اغنية فى ٢٠٢١ علي أغنيه «رساله» من مجلة دير جيست.

ونشر أحمد سعد صورتين له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع «انستجرام» ، وعلق "الجائزه الثانية علي اغنيه رساله احسن اغنيه ٢٠٢١ ".

أغنية تتر مسلسل «الاختيار 2» لأحمد سعد

جدير بالذكر، أن أغنية تتر مسلسل «الاختيار 2» تحمل اسم «روحنا في إيدينا»، وهي من غناء أحمد سعد، وكلمات نصر الدين التاجي وألحان وتوزيع أحمد فرحات.

مسلسل «الاختيار 2» تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.