/649964/غدا-مؤتمر-تقديم-المدير-الفني-لبيراميدز-إيهاب-جلال-وجهازه-المعاون

يقوم المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، بتقديم المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول، إيهاب جلال وجهازه المعاون في مؤتمر صحفي غدا الثلاثاء. على أن يقام المؤتمر في الخامسة من مساء الثلاثاء بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتحدث المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي خلال المؤتمر الصحفي عن المدير الفني الجديد ورؤية النادي وتطلعاته وخططه في ظل وجود جلال على رأس القيادة الفنية للنادي خلال الفترة القادمة، والحديث عن تفاصيل التعاقد مع المدرب.

وسيتحدث إيهاب جلال عن رؤيته لمستقبل نادي بيراميدز وتحضيراته للموسم الجديد الذي يرتبط فيه فريق الكرة ببطولات هامة في كأس مصر والدوري وكأس الكونفدرالية الأفريقية، بجانب التعريف بجهازه المعاون في مهمته مع النادي. وسيكون على رأس الحاضرين للمؤتمر الصحفي، المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، وهاني سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيوني نائب المدير الرياضي ومدير التعاقدات.

وفي عام 2017 رحل إيهاب جلال عن فريق المقاصة ليتولي القيادة الفنية لفريق انبي لمدة شهرين ونصف، حيث خاض مع الفريق البترولي 17 مباراة في الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، وحقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 4 وخسر في مباراتين.

تجربة إيهاب جلال مع الزمالك

ثم رحل جلال عن نادي انبي من اجل تولي القيادة الفنية لنادي الزمالك عام 2018 ولكن لم تستمر رحلته التدريبيه طويلا مع الزمالك حيث قاد الفريق الأبيض، في 17 مباراة فقط ، فاز في 9 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر في 6 مباريات.

ثم خاض إيهاب جلال تجربه تدريبيه خارجيه مع نادي اهلي طرابلس الليبي ولكن لم تستمر طويلاً وعاد الي قيادة النادي المصري البورسعيدي في 50 مباره فاز في 23 وتعادل في 15 وخسر 12 مباراة.

وفي اخر رحله تدريبية كانت مع النادي الإسماعيلي نجح من خلالها في إنقاذ فريق الإسماعيلي من منطقة الهبوط، وضمان استمراه في بطولة الدوري الممتاز، بعدما قاد الدراويش في 19 مباراة محققا 9 انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر 7 مواجهات.

الجدير بالذكر أن إيهاب جلال كان قريباً من تولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني قبل اعلان اتحاد الكره التعاقده مع كارلوس كيروش لتولي القيادة الفنيه للفراعنه.

مسيرة المدير الفني إيهاب جلال التدريبيه الي الألقاب، حيث مازال يبحث عن لقبه الأول، بينما كانت أبرز إنجازات جلال عندما قاد فريق مصر للمقاصة الي التأهل الي بطولة دوري ابطال افريقيا.