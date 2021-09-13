رئيس هيـئة النيابة الإدارية يستقبل مدير وأعضاء إدارة التحول الرقمي ..صور

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دوت الخليج يرصد في السطور التالية التفاصيل

خطوات خلال المرحلة السابقة من الميكنة الشاملة للعمل بعدة محافظات

وخلال هذا اللقاء، استعرض المستشار أحمد عطوة مدير إدارة التحول الرقمي، استراتيجية التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، وما تم من خطوات خلال المرحلة السابقة من الميكنة الشاملة للعمل بعدة محافظات شملت محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء، فضلاً عن المستهدف في المرحلة المقبلة التي تشمل محافظات الأقصر وأسوان وجنوب سيناء لتتسع بعد ذلك لكافة محافظات الجمهورية تباعاً.

أهمية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة

وأكد المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أهمية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ورقمنة العمل بالنيابة الإدارية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت والجهد بما من شأنه التيسير على المواطنين وتسهيل إجراءات الابلاغ والتقاضي وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.

جاء ذلك اللقاء في إطار توجهات القيادة السياسية وتحقيقاً لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ضمن مشروع عدالة مصر الرقمية الذي يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.