«يجعلها جوازة العمر»..وائل جسار يهنئ أصالة بزواجها الرابع

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هنأ المطرب اللبناني وائل جسار صديقته المطربة السورية أصالة بزوجها الذي يعد الرابع في عمرها، من من الشاعر العراقي فائق حسن ومدير أعمال ماجد الكدواني، متمنيا أن تظل تلك الزواجة للأبد.

دوت الخليج

وائل جسار يهنأ أصالة بزواجها

نشر وائل جسار صورة تجمعه بأصالة نصري عبر حسابه الرسمي بموقع التديونات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها قائلا: “ألف مبروك للصديقة ‫أصالة نصرى، الله يسعدكم ويحفظكم ويجعلها جوازه العمر إن شاء الله”.

الإعلامية مي العيدان تعلن زواج أصالة للمرة الرابعة

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان أعلنت زواج المطربة أصالة نصري من الشاعر العراقي حسن فايق، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وشاركت العيدان صورة تجمع أصالة بزوجها وأرفقتها بتعليق هنأتها فيه على الزواج، قائلة: "زواج الفنانه أصاله نصري من الشاعر العراقي فايق حسن مدير أعمال ماجد المهندس.. ألف مبروك الزواج".

قصة تعارف أصالة نصري بفائق حسن

وتعارف الثنائي أصالة وفائق حسن منذ فترة طويلة منذ أن عرض عليها مجموعة من الأغاني من تأليفه، كما تربط أصالة صداقة قوية بالفنان العراقي ماجد المهندس، وخلال الآونة الأخيرة تردد أن الثنائي أصالة وفائق شركاء في مشروع سويا وهو مطعم لبناني بمصر، أما تأكيدات الزواج سيتم الكشف عنه خلال الأيام المقبلة.

أصالة تعلق على زواجها للمرة الرابعة

وكانت قد نشرت أصالة صورة برفقة زوجها الجديد حسن فائق عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "من وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحمل له كل الاحترام وكتير من الثقة.. ولحظه حولت مشاعرنا. كل شيء بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيه على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسيت إني بخير لأنه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمني دون شرح وبفهمه دون تكلف هو.. واضح وأنا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكأننا نولد للتو معًا".

وأردفت قائلى: "جميع مسؤولياتنا ونعلم تمامًا أن خير ما نعطيه هو الحب، سنعلم أولادنا كيف تستمر الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبة والإخلاص وسنعطيهم من هذا الشعور الطيب مؤونة لغد نتمنى أن يكون دون أي ضرر".

وأضافت: "أشكر قلوبكم الطيبه التي فرحت لي وبي وأدعو الله أن أكون دائمًا، سعادة وطمأنينه لأحبتي وأصدقائي وجميع من حولي.. وللغالي الحبيب والصديق واللي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كل ماجمعته من شعور فيه خب كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد".