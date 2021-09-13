/649968/مش-كورونا-زوجة-أمير-طعيمة-تعلن-تعرضه-لوعكة-صحية-حادة

كشفت زوجة الشاعر أمير طعيمة عن تعرضه لوعكة صحية حادة نقل مشيرة إلى أنها ليست لها علاقة بكورونا كما يظن البعض، مطالبة الجمهور بالدعاء له.

دوت الخليج يرصد إصابة أمير طعيمة بأزمة صحية

الحالة الصحية لأمير طعيمة

كتبت زوجة أمير طعيمة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، موضحة الحالة الصحية التي يمر بها طعيمة، قائلة: “بشكر كل الناس اللي بتتصل وبتسأل علي أمير الحمد لله مش كورنا ولكن هو تعبان وغير قادر علي الرد علي التيلفون من ٣ أيام أرجوكم الدعاء ولما نتطمن هنطمن الجميع ولو في شغل متأخر يا رأيت يستني”.

وكشف مصدر مقرب من العائلة أن أمير طعيمة حالته الصحية غير مستقرة حتى الأن، مشيرا إلى أنه يمر بحالة بعدم اتزان، ويرقد حاليًا بأحد المستشفيات الكبرى بمنطقة مصر الجديدة، وما زال يتلقى العلاج على أيدى الأطباء المتخصصين، مؤكدا منع الزيارة له.

أمير طعيمةيتألق بأغنية تك

تألق الشاعر أمير طعيمة بأغنية تك التي حققت في أسبوع 3.7 مليون مشاهدة،وهي من كلمات اميرطعيمه، والحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكساچ توما ديچيتال ماستر طارق مدكور، والعمل من غناء المطرب المتألق محمد حماقي.

كلمات أغنية تك

وتقول كلماتها: “وأنا يا ناس كده ع المحك ومابقاش في عندي شك خلاص ملكني هواه ده أنا مشيت علشانه عكس على زمان علمت اكس ولو اعيش وياه في حبس هقول دي أحلى حياة بدوب ادوب ادوب من عينيه وانسى روحي بين إيديه قلبي داب م اللي اسمه إيه وخلاص مسلّم ليه حبيبي داس على قلبي تك وأنا يا ناس كده ع المحك ومابقاش في عندي شك خلاص ملكني هواه أنا زمان كان عندي كبر مابمشيش للحب شبر ليه مابقاش كده عندي صبر وليل نهار بناديه ياما سنين عِشت في قلق قابلته الموضوع فرق كده خلاص لموا الورق ده مافيش كلام بعديه بدوب ادوب ادوب من عينيه وانسى روحي بين إيديه قلبي داب م اللي اسمه إيه وخلاص مسلّم ليه حبيبي داس على قلبي تك وأنا يا ناس كده ع المحك ومابقاش في عندي شك خلاص ملكني هواه”.