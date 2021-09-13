خلال 7 سنوات.. تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى بالمنوفية بـ598 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أن الدولة، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسؤولية، تولى اهتماما كبيرا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى باعتباره أهم المرافق الحيوية وأن إجمالى المشروعات التى "تم/وجار" تنفيذها فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى خلال الـ 7 سنوات الماضية فى محافظة المنوفية بلغ نحو 598 مليون جنيه الممول ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة أو بتمويل من وزارة التنمية المحلية.





وأوضح رئيس الشركة، أن تكلفة مشروعات مياه الشرب بلغت 377 مليون جنيه، تمثلت فى احلال وتجديد عدد 163 محطة مياه شرب (بحارى وارتوازى) بمشتملاتها من ابار، مولدات، محولات، مجموعات رفع كهربية، لوحات تحسين معامل القدرة وكذلك احلال وتجديد شبكات مياه شرب بمشتملاتها من (محابس – غرف محابس) لخدمة 280 قرية و9 مدن بأطوال تقدر بنحو 585 كم بهدف تحقيق أقصى استفادة من الطاقات الانتاجية للمحطات القائمة وتوصيل خدمة مياه الشرب لجميع سكان المحافظة بجودة عالية وضغوط مناسبة ورفع نصيب الفرد، بالإضافة إلى مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بالاماكن المحرومة المستحدثة داخل الحيز العمرانى باطوال تقدر بنحو بهدف توصيل خدمة مياه الشرب للأماكن المحرومة داخل الحيز العمرانى لرفع مستوى المعيشة.



وأضاف أن اجمالى تكلفة مشروعات الصرف الصحى وصلت لـ 221 مليون جنيه تمثلت فى إنشاء احلال وتجديد محطات الصرف الصحى (معالجة ورفع) لـ15 محطة بمشتملاتها من اعمال مدنية وكهروميكانيكية، واحلال وتجديد شبكات صرف صحى (شبكات انحدار – مطابق خطوط طرد) لـ8 قرى و8 مدن بإجمالى اطوال تقدر بنحو 170 كم بهدف تحسين الوضع الراهن لمحطات المعالجة والرفع للصرف الصحى واستدامة الخدمة، واحلال وتجديد خط طرد سرس الليان بهدف استدامة الخدمة بالصرف الصحى بنواحى مدينتى الباجور وسرس الليان، بالإضافة إلى مد وتدعيم شبكات الصرف الصحى بالاماكن المحرومة المستحدثة داخل الحيز العمرانى باطوال تقدر بنحو 50 كم لـ4 قرى و8 مدن بهدف توصيل خدمة الصرف الصحى للاماكن المحرومة داخل الحيز العمرانى لرفع مستوى المعيشة.

وأكد أن هذا التطوير يتم بناءً على التوجهات العامة للدولة وتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بالاهتمام بعمليات الإحلال والتجديد ومتابعة حالة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، وإطالة العمر الافتراضى لها، ورفع كفاءتها فى إطار خطة الشركة لتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المحافظة.

وأشار إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية يشهد العديد من أعمال الاحلال والتجديد بهدف القضاء على مشاكل ضعف ضخ المياه، بالاضافة إلى ضمان استمرار انتاج مياه مطابقة للمواصفات القياسية والقضاء على مشاكل الصرف الصحى.