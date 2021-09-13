بروتوكول تعاون بين الوطنية للإعلام واتحاد الإذاعات الإسلامية

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام واتحاد الإذاعات الإسلامية فى العديد من المجالات الإعلامية، وتدريب العديد من الكوادر الإعلامية، وإقامة العديد من الندوات واللقاءات الإعلامية والثقافية.
كما ناقش الجانبان عقد اتفاقيات وبروتوكولات تعاون لإنتاج وتبادل البرامج التليفزيونية والإذاعية مع الدول الأعضاء، التى تسهم بقوة فى تجديد الخطاب الدينى، وإبراز الصورة الصادقة الوسطية للدين الإسلام، وكذلك تدريب عدد من الإذاعيين والإعلاميين بمعهد الإذاعة والتليفزيون التابع للهيئة الوطنية للإعلام، وإقامة عدد من الندوات التثقيفية مع نخبة من الإعلاميين والإذاعيين.
ووجه عمرو الليثى رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية الشكر والتقدير إلى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على اللقاء وحسن الاستقبال، مشيدًا بما يمتلكه التليفزيون المصرى من قدرات وخبرات إعلامية كبيرة، وتطلعه إلى مزيد من التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام واتحاد الإذاعات الإسلامية.
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