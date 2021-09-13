وزير التعليم العالى يؤكد لوفد تنسيقية الأحزاب ضرورة التواصل مع شباب المجتمع

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ضرورة التواصل مع شباب المجتمع المصرى وخاصة تنسيقية شباب الأحزاب وتبادل الروئ والأفكار التى تخدم قطاع التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى دورهم البناء فى إثراء الحياة السياسية وخدمة المجتمع المصرى.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم الإثنين، وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ لمناقشة أهمية دعم البحث العلمى والتشجيع على الاستثمار فيه، وما قدمته الوزارة خلال الأعوام السابقة فى مجالات البحث العلمى والتواصل مع علماء مصر فى الخارج، وتشجيع الإبداع والابتكار. وناقش الجانبان التنسيق الإلكترونى الجديد لمنظومة الجامعات المصرية، وملف البعثات والتمثيل الثقافى وآليات جذب الطلاب الوافدين من خلال مبادرة "أدرس فى مصر". وضم وفد التنسيقية، النواب أميرة العادلى، وأميرة صابر، وأحمد فتحى، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ، ومؤمن السيد، والدكتور سيد أبو فرحة، والدكتور محمد السيد سالم، وأحمد سراج، وأحمد البشبيشى، أعضاء اللجان النوعية بالتنسيقية.

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