انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد ورابط نتيجة تقليل الاغتراب 2021 وأبرز شروط القبول والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نتيجة تقليل الاغتراب 2021 تتلقي طلبات بحث ضخمة هذه الأيام، وذلك من قبل الآلاف من الطلاب والطالبات والمقدمين للاستفادة من هذا النظام، وعليه فقد كشفت مؤخرا مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية، أن نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب قد انطلقت يوم الأربعاء الماضي، الموافق 8 سبتمبر، وقد انتهت أمس الأحد 12 سبتمبر، أنه سيتم الإعلان عن النتائج خلال 72 ساعة من تاريخ غلق باب تقليل الرغبات أمام طلاب المرحلة الأولي وأيضاً المرحلة الثانية.

ولذلك فمن المقرر أن يتم إعلان النتيجة يوم الأربعاء القادم كحد أقصي.

لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2021

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعلان في وقت سابق، أنه سوف يتم فتح مرحلة التحويلات “تقليل الاغتراب” عبر موقع التنسيق الإلكتروني، أمام جميع الطلاب المتقدمين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء عملية تحويل تقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، وذلك فى حدود النسبة الموضوعة لها والتي تصل إلى (10%)، وذلك كما تمت الإشارة سابقاً خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8/9/2021، والى يوم الأحد الموافق 12/9/2021، ليتم إظهار نتيجة تقليل الاغتراب 2021 بعدها ذلك الموعد بعدة بساعات.

الشروط العامة للقبول

أولاً: تحويل الكليات الجامعية:

تتمثل الشروط المنظمة والتي صدرت عن المجلس الأعلى للجامعات المصري بهذا الشأن على ما يلي:

يتم التحويل المُناظر في إطار الحد الأدنى للقطاع.

يجب استيفاء الحد الأدنى للتحويل الغير مناظر للكلية المراد التحويل إليها.

ويجب الالتزام بشرط التوزيع الجغرافي.

يتم التحويل عبر منصة التنسيق الإلكتروني فقط.

لا يتم التحويلات بالنظام الورقي.

يتم التحويل لمرة واحدة فقط.

لابد من توافر الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها منها؛ اجتياز اختبار القدرات الذي أجراها الطالب قبل ظهور نتائج الثانوية العامة وقبل نتيجة تقليل الاغتراب 2021.

وعلى ذلك تتم المفاضلة بين الطلاب والطالبات، على أساس درجات ومجموع الطالب أو الطالبة في شهادة الثانوية العامة.

ثانياً: تحويل المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:

يمكن للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية أو المتوسطة، بالتقديم بطلب التحويل من معهد إلى آخر في نفس التخصص، أو آي تخصص آخر مختلف غير مناظر، وهذا بشرط تحصل الطالب على الحد الأدنى المُعلن عنه، من قبيل المعهد المطلوب التحويل إليه، مع الأخذ في الاعتبار النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية للمعهد وبأسبقية المجموع.