أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 13 سبتمبر وسعر الفراخ اليوم والكتاكيت 

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف آخر التغيرات في أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 13 سبتمبر 2021، والتي تشمل سعر الفراخ اليوم وأسعار الفراخ الساسو وكذلك الفراخ الأمهات البيضاء، بالإضافة إلى أسعار الكتكوت الأبيض شركات وقطعان، وأسعار الكتكوت الساسو. أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 13 سبتمبر وحول أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين فقد جاءت كما يلي. أولاً: سعر الفراخ اليوم “بيضاء وساسو وأمهات سعر الفراخ اليوم “البيضاء” سعر الساسو في بورصة الدواجن اليوم سعر الفراخ الأمهات 25 جنيه 43 جنيه 21 جنيه ثانياً: سعر الكتكوت الأبيض اليوم شركات الشركة السعر شركة العناني 10 جنيه القاهرة للدواجن 9 جنيه الوادي 9.5 جنيه نيوهوب إيجيبت 11.5 جنيه الوطنية 10.75 جنيه سيد زكريا والفيروز 10 جنيه المراعي 9 جنيه رواد النيل 9 جنيه ثالثاً: سعر الكتكوت الأبيض قطعان رابعاً: سعر الكتكوت الساسو اليوم أعلى سعر للساسو اليوم هو 7 جنيه.

أقل سعر للكتكوت الساسو اليوم هو 6 جنيه.

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