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انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة الاهلي الجديد على النايل سات Al Ahly TV 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تردد قناة الاهلي على النايل سات من أبرز الترددات التي تتلقي اهتمام شديد من قبل محبي وعشاق الأحمر في الوطن العربي، وهي قناة تختص بأمور النادي الاهلي المصري، والذي يعد من أقوي وأعرق أندية كرة القدم الأفريقية بل والعالمية أيضاً. وتتميز هذه القناة تحديداً بتناول أهم الأحداث الرياضية الهامة بصورة مستمرة، ودون إنحياز تعصبي تجاه المنافسين، كما تضم باقة من ألمع نجوم الوسط الرياضي في مصر والوطن العربي.
نبذة عن قناة Al Ahly TV
وهي قناة مصرية تم انطلاقها في عام 2008, لتكون أول قناة فضائية خاصة بأخبار النادي الاهلي، وقد أشرفت شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي على إنشائها. وهي قناة متخصصة في الشأن الرياضي المصري والقاري، وتحديداً في شأن النادي الاهلي، كما تقوم بتغطيه أهم الأحداث الرياضية في العالم، من خلال البرامج التي تعرض عبر شاشتها.
برامج قناة الأهلي 2021
كما أشرنا في الفقرات السابقة أنه يتضمن فريق القناة باقة من أقوي الرياضيين والإعلاميين، وذلك لمناقشة وتحليل أهم قرارت وصفقات الأحمر الجديدة عبر تردد قناة الاهلي على النايل سات، ومن أبرز هذه البرامج مايلي:
- برنامج البيت الكبير.
- استاد الاهلي.
- الاهلي اليلة.
- ملك وكتابة.
تردد قناة الاهلي الجديد 2021
- تبث القناة من خلال القمر الصناعي نايل سات.
- عبر التردد التالي؛ 11747 (v).
- 27500 معدل الترميز.
- 5/6.
- ليظهر أسم القناة بعد ادخال تردد قناة الاهلي بإسم “Al Ahly club”.
خطوات استقبال التردد
هناك خطوات بسيطة يجب اتباعها لضبط تردد قناة الاهلي على القمر الصناعي نايل سات، والتي تتمثل فيما يلي:
- عليك الضغط على زر القائمة.
- بعدها قم بالضغط على إعدادات.
- ثم عليك الضغط على تركيب، ثم إختيار أيقونة تركيب يدوي.
- تأتي الآن خطوة إختيار القمر الصناعي نايل سات.
- ثم كتابة تردد قناة الاهلي الجديد، وكافة الاحداثيات الأخرى.
- وأخيراً الضغط على خيار بحث.
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