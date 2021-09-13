/649970/موسيماني-يكشف-موقفة-من-التعرض-للعنصرية-في-مصر-وماذا-عن-مواجهة-تشيلسي-في-كأس-العالم

ويرصد دوت الخليج تفاصيل:

عند سؤالة عن تعرضه للعنصرية في مصر رد قائلا: لم يحدث وأن تعرضت لأي أمور عنصرية في مصر، ربما هو موجود، لكن بالنسبة لي لم يحدث أي أمر من هذا النوع سواء من اللاعبين أو جماهير فريقي.

وأردف: لو واجهت تلك الأمور قد تكون من المنافسين لكن هذا لم يحدث لي في مصر أيضًا.

وأضاف:لا أعتقد أن هناك جماهير بنفس شغف وحماس جماهير الأهلي، لا أعتقد أن هناك جماهير مثلهم، يحبون الفريق وكرة القدم ولا يفكرون في أي أمر سوى الفوز.

وواصل: دائمًا هناك توقعات عالية وهذا يمثل ضغطًا على اللاعبين، لكن تلك هي ضريبة أن تكون لاعبًا ومدربًا للأهلي.

وعن توقعاته لقرعة كأس العالم للأنديةقال: أعتقد سنواجه الفريق الياباني وأتمنى تجنب تشيلسي حال التأهل وأن يكون في طريقنا بطل أمريكا الجنوبية ثم نواجه تشيلسي في النهائي.

وعند سؤالة عن وصف جمهور الأهلي أختتم قائلاً:”انهم امة”.

موعد مباراة الأهلي

ويستعد النادي الأهلي لخوض مبارة السوبر المصري أمام نظيره طلائع الجيش، و المقرر إقامتها يوم 21 سبتمبر الحالي في كأس السوبر المحلى لكرة القدم للموسم الماضى.

موعد مباراة الاهلي

يذكر أن النادي الأهلي تلقى الأربعاء الماضي، خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021.

وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.

وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.