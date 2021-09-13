"متاح الآن".. رابط نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق 2021

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ربط نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق 2021، يسعى الكثير من طلاب الثانوية العامة التعرف على نتائج التنسيق فى كافة المراحل، خاصة بعد إعلانها رسميًا على موقع وزارة التربية والتعليم.

للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق عام 2021، يمكن أولًا الدخول إلى الموقع الرسمي ومن ثم مطالعة الاختيارات المتاحة والتى تتضمن نتائج تنسيق الثانوية العامة فى كافة المراحل، خاصة بعدما أعلنت الوزارة رصدها رسميًا على الموقع الرسمي.

دوت الخليج

نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق 2021 جميع الطلاب

تنسيق الثانوية العامة، أعلن الدكتور طارق شوقي، كافة التفاصيل المتعلقة بها وذلك فى مؤتمر صحفي، حضرته أغلب القنوات التليفزيونية، والمواقع الإلكترونية، وجرى الاطلاع على خريطة تنسيق الثانوية العامة.

رابط وزارة التربية والتعليم يمكن الحصول عليه بسهولة، وذلك من خلال الكتابة على محرك البحث جوجل أو يمكن اللجوء إلى الموقع الرسمي للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تتيحه للمواطنين كافة لتوجيه الأسئلة أو الاستفسارات.

كيفية الحصول على تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة

ومن الملاحظ أن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، يقوم بالتعليق والإجابة على الكثير من الأسئلة التى يتم طرحها عليه على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، كما أنه ينفى الكثير من الشائعات التى ترددها أحيانًا بعض المواقع والصفحات.

خلال امتحانات الثانوية العامة، حرص وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، على تحديد بعض الإجراءات الوقائية والأمنية التى من خلالها يمكن الحفاظ على صحة المواطنين وأيضًا تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

تنسيق المرحلة الثالثة

ووفقًا لما تم الإعلان عنه فإن انطلاب أعمال التنسيق بالنسبة للمرحلة الثالثة سوف تبدأ مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن نتائج تنسيق التحويلات والتى تهدف إلى تقليل الاغتراب.

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هذا وقد حددنا لاحقًا الطرق التى يمكن من خلالها تحديد القواعد اللازمة لتقليل الاغتراب بالنسبة للطلاب الذى أنهوا امتحاناتهم خلال الفترة الماضية، ومن أهم تلك الشروط هو أن يكون الطالب الراغب فى الالتحاق بأحد الكليات فى مكان آخر من خلال كتابة الرغبات ويتم ذلك إلكترونيًا.

وسيعلن دوت الخليج فى وقت لاحق كافة التفاصيل المتعلفة بنتائج تنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية العامة.