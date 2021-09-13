بعد إختفائه لأيام عن الجمهور...نبيل الحلفاوي: «أنا بخير..زوجتي تعرضت لجراحة تعيق حركتها»

/649974/بعد-إختفائه-لأيام-عن-الجمهورنبيل-الحلفاوي-أنا-بخيرزوجتي-تعرضت-لجراحة-تعيق-حركتها

حرص الفنان القدير نبيل الحلفاوي على طمأنة الجمهور بعدما أثار الجدل بإختفائه عن السوشيال ميديا لأيام عديدة، وهو أمر بجديد على الحلفاوي الذي يحرص دائما على مشاركة متابعيه بأرائه حول المواضيع المختلفة خاصة التي لها علاقة بكرة القدم.

دوت الخليج

نبيل الحلفاوي يطمأن الجمهور عليه

كتب الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، كاشفا على خضوع زوجته لعملية جراحية أدت إلى إعاقة حركتها لفترة، فقال: “أنا بخير والحمد لله زوجتي خضعت لجراحة تعوق حركتها لفترة طويلة تحتاج معها لعناية خاصة أكرر شكري لاهتمامكم ودعواتكم الطيبة”.

نبيل الحلفاوي أبرز الفنانين ارتباطا بالجمهور على السوشيال ميديا

ويعد الفنان نبيل الحلفاوي من أبرز النجوم المرتبطين بالجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي اذه أنه دائم كل الحرص على مشاركتهم أرائه في الموضعات المختلفة خاصة في مجال كرة القدم، اذ كتب من قبل عبر تويتر، كاشفا عن رأيه في المنتخب الأسترالي الذي يصادم ضمن مباراة كرة القدم في أولمبياد طوكيو، : “استراليا في المتناول، مش محتاجة عبقرية. حط كل واحد في مركزه يا كابتن ولو ما كسبوش هنحملهم همه المسئولية”.

كما أشاد الفنان نبيل الحلفاوي على أداء المنتخب السعودي أمام نظيره منتخب ألمانيا المشارك في منافسة كرة القدم بأولمبياد طوكيو، برغم احراز المنتخب الألماني هدف في مرمى السعودية، فقال: “ “مش المنتخب السعودي استقبل هدف؟ لكن شكلهم حلو بيلعبوا بجرأة وندية ومهددين مرمى الألمان طوال الوقت. مشرفين الكرة السعودية. شدوا الحيل يا رجالة”.

نبيل الحلفاوي يتألق في دراما رمضان 2021

يذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي شارك في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «القاهرة كابول» الذي رصد المؤامرات التى تعرضت لها المنطقة ومصرعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، وهو تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على، بطولة طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع.

وجسد الحلفاوي من خلاله شخصية عم حسن والد منال التي أدت دورها الفنانة حنان مطاوع، حيث قدم طوال 30 حلقة شخصية الرجل المُلم بتاريخ مصر، والصعوبات التي واجهته، بفضل ما عايشه طوال حياته، مما جعله قادراً على إعطاء النصيحة في أحلك الظروف ورؤية الأمل في أصعب الظروف.