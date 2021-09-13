/649975/موسيماني-يعلن-تشكيل-الأهلي-لمباراة-بتروجت

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة بتروجت الودية، التي تنطلق في الخامسة مساء اليوم استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي تتضمن مباراة السوبر المصري أمام طلائع الجيش.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي. خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود وحيد. خط الوسط: محمود متولي وعمار حمدي ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا. خط الهجوم: حسام حسن.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس الأحد، على ملعب التتش، بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني للفريق.

وشهد مران الأهلي أمس انتظام اللاعبين الدوليين في التدريبات، بعد انتهاء فترة ‏الراحة التي حصلوا عليها عقب عودتهم من الجابون وانتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني، الذي ‏خاض لقاءي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏

وشارك الدوليون محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن في مران الأهلي، الذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مخطط الأحمال وسامي قمصان مدرب الفريق.

كما شارك المحترف الموزمبيقي لويس ميكيسوني في مران الأهلي، وحرص لاعبو الفريق على الترحيب به خاصة أنه يشارك في تدريبات الفريق للمرة الأولى منذ التعاقد معه.

وانتظم الثنائي علي معلول وأليو ديانج في المران، بعد عودتهما من المشاركة مع منتخبي تونس ومالي في الأجندة الدولية، وخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

كما انتظم أكرم توفيق لاعب الفريق في مران الأهلي أمس، ضمن مجموعة اللاعبين الدوليين، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني وتخلصه من واقي الوجه.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية يوم 16 سبتمبر الجاري عقب المباراة الودية الثانية أمام المقاولون العرب وفقًا لما أعلنه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، الذي قال إن الفريق سيستمر في الإسكندرية حتى موعد مباراة ‏إنبي في دور الـ16 بكأس مصر والمقرر إقامتها يوم 25 من سبتمبر الجاري على استاد ‏الإسكندرية.