/649977/الشباب-والرياضة-توافق-على-طلب-نشوي-الشريف-بشأن-مشاركة-مركز-شباب-شوني-فى-دوري-الميني-فوتبول
حصلت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب ، على موافقة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن اشتراك مركز شباب شونى بدوري الميني فوتبول"، بناءً على طلب أعضاء مجلس إدارة المركز.
دوت الخليج يرصد تفاصيل اشتراك مركز شباب شوني فى دوري الميني فوتبول
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان
هذا وثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعلان 2022 عاما للمجتمع المدني.
وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم إطلاق الاستراتيجية الجديدة والمستهدف تطبيقها خلال 5 سنوات، يعطي دلالات مهمة، أبرزها اهتمام رأس الدولة بتعزيز وصون وحماية حقوق الإنسان ، وإحترام الدولة لالتزاماتها الدولية ذات الصلة ووجود إرادة سياسية حقيقية لتعزيز حقوق الانسان.
وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ترحيبها الشديد بإطلاق هذه الاستراتيجية التاريخية، فإنها ترى أن إعلان العام المقبل عاما للمجتمع المدني يؤكد اهتمام الدولة الاستثنائي بالمجتمع وأهمية دوره في بناء الأوطان.
عام المجتمع المدني والاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات علي رأسها احترام وتعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ كل ما يدعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
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