بفستان ذهبي..لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحدث إطلالتها

/649982/بفستان-ذهبيلقاء-الخميسي-تخطف-الأنظار-في-أحدث-إطلالتها

استطاعت لقاء الخميسي أن تخطف أنظار متابيعها في الساعات القليلة الماضية، بعد أن طلت بإطلالة جذابة للغاية اعتمدت فيها على اللون الذهبي “لون أشعة الشمس”، والتي تتناسب مع موسم الصيف.

دوت الخليج يرصد أحدث إطلالت لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتألق بفستان ذهبي

شاركت لقاء الخميسي الجمهور بمجموعة صورة خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، برزت من خلالها أنوثتها خاصة وأنها اعتمدت على فستان ذهبي معتمدة على قليل من المكياج، أما عن تسريحة شعرها فكانت هادئة للغاية اذ رفعته كاشفة عن رقبتها، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارت.

عرض أولى حلقات مسلسل إجازة مفتوحة للقاء الخميسي

وتزامن تألق لقاء الخميسي بالفستان الذهبي بتألقها في عرض أول حلقات مسلسلها الجديد “إجازة مفتوحة”، الذي من المقرر ان ينتطلق اليوم على قناة ON، وهو من بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

أدورا أبطال مسلسل إجازة مفتوحة

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.

لقاء الخميسي تثير الجدل بحذف خانة الديانة من البطاقة

ومن ناحية أخرى، أعلنت الفنانة لقاء الخميسي تأدييدها لفكرة إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية في مصر مشير إلى أن حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية، لأي مواطن لا تزيد ولا تنقص من المعرفة بشيء.

فكتبت الخميسي عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “أحب أرد على أصدقائي وأقولهم وإيه أهمية خانة الديانة؟ البطاقة الشخصية عشان نعرف اسم حضرتك وميلادك لأي مصالح حكومية أو أي ظرف أمني.. ودا مالوش علاقة تمامًا بديانة حضرتك”.

وتابعت قائلة: “الديانة تخصك أنت لوحدك ما تخصش أي مصالح حكومية أو أي شخص عادي أو أي مكان أو إنسان أخر.. إلا إذا حضرتك بتصنف الناس بدينهم وتختار تتعامل مع الناس بمسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا حتى مجوسي.. الديانة وعلاقة الإنسان بربه ومعتقداته أمور شخصية جدًا ومش عامة.. يارب يكون كلامي وضح وجهة نظري.. معرفتك بديانة الأخر لا هاتزود ولا هاتنقص.. مطلوب منك تتعامل بإنسانية فقط مع أي شخص أيًا ما كانت ديانته”، رافعةً شعار المساواة وأنت مصري.