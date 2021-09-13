محافظ الشرقية: افتتاح 13 مشروعا خدميا بفاقوس بـ374 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب إنه سيجرى افتتاح 13 مشروعا خدميا بمركز ومدينة فاقوس بتكلفة 373 مليونا و695 ألف جنيه، فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم فى إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين.





وأضاف محافظ الشرقية فى بيان اليوم الإثنين، أن "المشروعات التى سيتم افتتاحها تتضمن تطوير مركزى شباب الكيلانية وميت العز بتكلفة مليون و750 ألف جنيه، بجانب موزع كهرباء أحمد حلمى ذو الجهد المتوسط بتكلفة 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروعين للصرف الصحى بقريتى قنتير والغزالى بتكلفة 276 مليون جنيه".

وأوضح غراب أنه سيتم افتتاح 3 مشروعات بالطرق والكبارى بتكلفة 44.3 مليون جنيه، وتشمل رصف ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بطول 3 كيلومترات، وطريق فاقوس/ الغزالى، بنى صريد/ أم عجرم، وطريق فاقوس/ النوافعة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بالمراكز والمدن والأحياء.

وأشار غراب إلى أن المشروعات الجديدة تتضمن إنشاء مدرسة الديدامون للتربية الفكرية بـ3 فصول وبتكلفة تصل إلى 4.2 مليون جنيه، ومدرسة سعيد حسن بعدد 11 فصلا بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.5 مليون جنيه، ومدرسة الطيار أحمد أبو هاشم بعدد 16 فصلا، بتكلفة 6.5 مليون جنيه، لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب".

ولفت إلى أنه "تم تطوير ورفع كفاءة الوحدتين البيطريتين بقريتى الغزالى وسواده بتكلفة مليون و445 ألف جنيه وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع فى إنشاء الوحدات البيطرية؛ لتقديم الخدمات البيطرية للمزارعين ومربى الماشية حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادتها".

وفى سياق آخر، أكد محافظ الشرقية، الانتهاء من توزيع 1.320 بطاقة صرف آلى "كارت فيزا" تكافل وكرامة على المستحقين والمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة " الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى، لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف المحافظ أن عملية التوزيع تمت من خلال 19 إدارة اجتماعية بنطاق المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أعمال تسليم الفيزا للمستحقين، لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

ووجه غراب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى لإجراء أعمال التطهير والتعقيم للإدارات الاجتماعية التى شهدت توزيع كروت فيزا تكافل وكرامة على مستحقيها.